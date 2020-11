UPTA valora la ampliación de las actividades beneficiarias de la ayuda de 1.000 euros para autónomos de la Junta

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha valorado este martes que la Junta de Andalucía haya ampliado el catálogo de actividades beneficiarias de la ayuda de 1.000 euros para autónomos afectados por la Covid-19, una medida reivindicada por UPTA.

Según relata la organización de autónomos en una nota de prensa, tras la publicación de la regulación de estas ayudas el 17 de noviembre, puso en conocimiento de la Junta que muchos sectores muy afectados por las restricciones y limitaciones "no podían acceder a ellas", al haber establecido un catálogo de actividades beneficiarias "referido exclusivamente al comercio, la hostelería, las peluquerías y los feriantes".

Así, UPTA asegura que gracias a sus negociaciones con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, este catálogo se amplía hasta 85 actividades, entre las que se encuentran profesionales del periodismo, fotografía, artes escénicas, artesanía y moda flamenca, así como actividades relacionadas con las agencias de viaje, papelerías, inmobiliarias, gimnasios, salones de belleza, cines, salas de espectáculos, y otras actividades sanitarias (fisioterapeutas, ópticos, podólogos, entre otras).

La secretaria general de UPTA Andalucía, Inés Mazuela, destaca que a pesar de que estas subvenciones derivan del Plan de apoyo a la pyme y a los autónomos "acordado sólo con una parte de los representantes del colectivo, rompiendo el diálogo social", su organización ha seguido "a la entera disposición de todas las administraciones" para transmitir la realidad del colectivo y ayudar en la toma de medidas que les afecten, con la única intención de "que entre todos podamos mejorar la terrible situación que estamos atravesando los autónomos, tal y como le transmitimos a la Consejería, y que ha dado sus frutos con esta corrección de errores".

No obstante, para UPTA Andalucía, se ha perdido la oportunidad de modificar también los requisitos de acceso porque se van a producir "situaciones muy injustas", ya que expone que tal y como están planteadas estas ayudas, "van a recibirlas autónomos que están facturando y sin embargo, otros que no lo están haciendo no podrán pedirla, al exigir no ser beneficiario de ninguna modalidad de cese de actividad".

Estas ayudas, consisten en una cantidad a tanto alzado y a fondo perdido de 1.000 euros que pretenden ayudar al mantenimiento de las actividades de los sectores incluidos en el catálogo, siendo requisito haber estado de alta en el RETA desde que se declarara en España el primer estado de alarma, el 14 de marzo, hasta la fecha y se impone la obligación de mantener dicha alta tres meses. Junto a esto, salvo al colectivo de feriantes, se les exige que no sean beneficiarios de ninguna de las modalidades extraordinarias de cese de actividad vigentes desde el 1 de octubre ni de la prórroga de la misma.