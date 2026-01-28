Ustea Andalucía lamenta la "inacción" de Educación ante fuertes lluvias y advierte de que "pone en riesgo la seguridad"

Varios árboles azotados por viento y lluvia. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea ha lamentado este miércoles la "inacción" de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ante el temporal provocado por la borrasca Joseph que "pone en riesgo la seguridad" del profesorado andaluz. "Los docentes no podemos seguir dependiendo de la improvisación, de la ambigüedad normativa o de decisiones tomadas a última hora. La ausencia de un protocolo claro y unificado ante alertas meteorológicas deja a los centros educativos sin respaldo jurídico y expone innecesariamente a quienes trabajan y estudian en ellos".

Así lo ha criticado la central sindical en una nota de prensa, en la que ha alertado de que el profesorado y el alumnado "se están jugando la salud por la falta de previsión y responsabilidad de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional". De hecho, según el relato de Ustea, la actual circular de permisos de 2021 "no establece con claridad cómo debe actuar el profesorado cuando la Agencia Estatal de Meteorología u otra autoridad competente emite una alerta que impide o desaconseja el desplazamiento seguro al centro educativo". "Esta indefinición genera inseguridad y deja desprotegido al profesorado que actúa con responsabilidad ante una situación de riesgo real", ha asegurado.

Por eso, ha exigido de "manera inmediata" un protocolo específico ante fenómenos meteorológicos adversos, de "aplicación automática y homogénea" en todos los centros; una nueva circular de permisos y licencias que "sitúe la salud y la seguridad de las personas por encima de cualquier otro criterio"; y que la alerta oficial sea considerada "justificación suficiente para evitar el desplazamiento". Asimismo, ha reclamado el reconocimiento "inmediato" del permiso climatológico, introducido en el Real Decreto-ley 8/2024 y recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Este mismo miércoles, en Mesa Sectorial, Ustea ha vuelto a exigir la convocatoria "urgente" de la Mesa de permisos y licencias para "negociar de manera específica un permiso por inclemencias meteorológicas y establecer instrucciones claras, garantistas y comunes para todos los centros educativos".