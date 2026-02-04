Valderrubio (Granada) abre una zanja para desviar el Barranco Hondo y evitar que anegue viviendas

Imagen de la presa de Quéntar en Granada aliviando agua tras el paso de la borrasca Leonardo - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valderrubio, en la comarca de la Vega de Granada, ha evitado, con la apertura de una zanja para desviar el cauce del Barranco Hondo, que se desbordaba en la mañana de este miércoles a causa del temporal, que se llegue a anegar una zona de viviendas.

Así lo ha indicado, consultado por Europa Press, el alcalde de Valderrubio, Antonio García, que ha señalado que los esfuerzos de los servicios municipales se siguen centrando en la tarde de este miércoles en la limpieza de la carretera que lleva a Pinos Puente. Se trata de evitar que el pueblo, de unos 2.000 habitantes, quede totalmente incomunicado, al estar cerrados los accesos desde Fuente Vaqueros y desde Láchar.

En Pinos Genil, también en la Vega de Granada, la A-4026, cerrada al tráfico entre el punto kilométrico 0+500 al 2+200, por el desembalse de la presa de Quéntar, seguirá cortada, y los servicios municipales se centran en la tarde de este miércoles en una ladera a la entrada del municipio, de unos 1.600 habitantes, cuyo deslizamiento podría afectar a viviendas.

El alcalde de Pinos Genil, Gabriel Gómez, ha explicado a Europa Press que la situación sigue estando condicionada por el desbordamiento del río Aguas Blancas, sin incidencias reseñables en el casco urbano del pueblo.

Similar situación se vive en Quéntar, con trabajos con maquinaria para evitar incidencias por nuevos deslizamientos de tierra por las lluvias persistentes, según ha indicado el alcalde, Francisco Martínez. La GR-3201, que da acceso a la localidad, con una población de unos 950 vecinos, permanece cortada por lo que sólo se puede conectar por la carretera de Beas de Granada.

Precisamente el Ayuntamiento de Quéntar informaba pasado el mediodía a través de sus redes sociales que el camino entre ambos municipios quedaba reabierto, si bien advertía de nuevos desprendimientos, "lo que lo hace muy peligroso" por lo que se rogaba a los vecinos "mucha precaución".