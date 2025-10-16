Valero (IU) atisba "impactos muy negativos" para Doñana en la "incomprensible" propuesta de deslinde del Gobierno

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha advertido este jueves de los "impactos muy negativos" que, en su opinión, tendría para el Parque Nacional de Doñana la propuesta del proyecto de deslinde de marismas de Hinojos, Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla) que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está tramitando, y que ha tildado de "incomprensible".

Toni Valero se ha pronunciado así en un audio remitido a los medios de comunicación junto a una iniciativa que ha registrado en el Congreso en la que pregunta por escrito al Gobierno si "considera revisar los criterios que se han aplicado para realizar el deslinde", así como si "tiene previsto el Gobierno asumir el criterio del Consejo de Participación de Doñana", y si "va a garantizar el Gobierno que un nuevo deslinde no revierta la consideración de enclave fluvial por mareal".

El dirigente de IU ha subrayado que "el Parque Nacional de Doñana, Reserva de la Biosfera por la Unesco, forma parte de la identidad y memoria emocional de Andalucía", y "es incuestionable el aprecio y consideración que recibe por parte de toda la sociedad andaluza".

"No en vano, en los últimos años, fruto de la sobreexplotación de los acuíferos y de la pertinaz sequía padecida, se han sucedido movilizaciones sociales y presiones de organizaciones ecologistas para que las distintas administraciones tomasen medidas para su supervivencia", ha agregado Toni Valero, para quien se puede "afirmar que el grito de 'Salvemos Doñana' se ha extendido por toda Andalucía".

En este contexto, ha considerado "del todo incomprensible el proyecto de deslinde que el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto para el Parque Nacional de Doñana", porque, según ha advertido, "frente a lo consolidado por la comunidad científica, este deslinde convertiría a Doñana en un enclave mareal y no fluvial".

Valero ha explicado que "los términos municipales afectados por el deslinde son Hinojos, Almonte y Aznalcázar, en cerca de dos tercios de la actual marisma pluvio-fluvial", y ha considerado que "las consecuencias de este deslinde en los términos que están planteados generarían impactos muy negativos sobre los ecosistemas y la biodiversidad del Parque Nacional".

"Por eso hemos pedido al Ministerio que escuche a las organizaciones como WWF, y que tenga en cuenta el criterio del Consejo de Participación de Doñana a la hora de realizar un deslinde que en ningún caso puede revertir la consideración de enclave fluvial al Parque Nacional", según ha aclarado Toni Valero para finalizar.