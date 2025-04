Valero (IU) augura que el supuesto "fraude" en el SAS "se le va a hacer bola" a Moreno: "Es la gota que colma el vaso"

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha sostenido que el supuesto "fraude" en contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "se le va a hacer bola" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y "es la gota que colma el vaso" para los andaluces que tienen que soportar las "esperas" para recibir atención en la sanidad pública.

El también diputado de Sumar por Málaga en el Congreso se ha pronunciado así en una entrevista concedida a Europa Press una semana después de la manifestación convocada por sindicatos y el colectivo Marea Blanca en defensa de una mejora de la sanidad andaluza que tuvo lugar el pasado 5 de abril en Sevilla.

Para Toni Valero, "la sanidad pública en Andalucía es lo mejor del patrimonio de nuestra tierra", y la democracia fue posible en esta comunidad autónoma "tras muchas movilizaciones que tenían en el horizonte no sólo poder votar y elegir al partido que quisieran, sino tener centros de salud, hospitales y escuelas públicas".

"Por lo tanto, el deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública está tocando una fibra muy sensible en nuestra tierra", según ha sostenido el dirigente de IU, que ha remarcado en esa línea que dicho servicio es "una de las herramientas que más justicia social proporciona" y "una conquista social" en un territorio "con tanta desigualdad, no sólo entre andaluces, sino entre los andaluces y el resto de ciudadanos del Estado".

En esa línea, ha reivindicado que "la sanidad pública nos da seguridad", la que proporciona "saber que, si te duele cualquier cosa, te van a atender a tiempo", o que "si tienes un hijo al que le pasa algo, vas a que te atienda el pediatra y te atiende a tiempo".

"Esa seguridad vital en una tierra con mucha desigualdad, con mucha precariedad", a la que "tanto le ha costado conseguir ese servicio público, nos la está quitando el Partido Popular", ha denunciado el líder andaluz de IU, que ha considerado que la situación de la sanidad pública constituye "no sólo el 'talón de Aquiles' del Gobierno de Moreno", sino que afecta a "un servicio público que es un sostén de la propia democracia en Andalucía".

INVESTIGACIONES JUDICIALES POR CONTRATOS DEL SAS

Por otro lado, a la pregunta de si le augura recorrido a las investigaciones judiciales iniciadas en un juzgado de Instrucción de Sevilla y otro de Cádiz ante denuncias del PSOE-A y Podemos por supuestas irregularidades en contratos del SAS realizados en la etapa de gobierno del PP-A, Toni Valero ha respondido que "absolutamente", porque "es una millonada la que se ha repartido a dedo en contra del criterio de los interventores" de la Junta, unos profesionales a quienes desde el Gobierno andaluz "han purgado después", según ha agregado.

En esa línea, el representante de IU ha sostenido que "esto es difícil de tragar para Moreno Bonilla" y "se le va a hacer bola", y ha enfatizado que "tiene que conocerse toda la verdad", y el presidente de la Junta "tiene que dar la cara y, sobre todo, se tienen que exigir responsabilidades políticas".

Al hilo, Valero se ha preguntado "cuántos cargos del PP estaban en esa trama de reparto de contratos públicos a dedo, quiénes son, por qué, y a quiénes se los han dado", y ha incidido en defender que "eso se tiene que saber", al tiempo que ha vaticinado que "se va a llegar hasta el final".

Asimismo, ha considerado que, para "la gente", esta cuestión del supuesto fraude "es la gota que le colma el vaso". En esa línea, ha argumentado que, en un contexto en el que hay andaluces que tienen que "esperar en una lista de espera meses a que te den un diagnóstico, y otros meses a que te den el tratamiento o la operación quirúrgica que puede que incluso llegue tarde", que "encima" esas personas tengan que "entender que esas listas de espera no aminoran porque no hay recursos, y que esos recursos se han utilizado fraudulentamente para enriquecer unas clínicas privadas", puede "hacer que arda Troya".

No obstante, Valero ha apuntado que "hay mucha ciudadanía" que "casi tiene amortizada" la "corrupción que rezuma del PP cuando gobierna", y que, "cuando la corrupción toca a un partido progresista, el escándalo que se genera es mayor", algo que ha vinculado a que dichas formaciones cuentan con "unos electores que esperan mucho más del partido al que han votado".

"Lamentablemente, parece ser que la corrupción en el Partido Popular ya deja de generar el escándalo y la noticia, porque, en cierta manera, se ha normalizado en este país que cuando el PP gobierna, pues hay contratos a dedo mal dados, hay tramas corruptas con empresarios que pagan mordidas, hay lo que hemos visto, lamentablemente, allá donde gobierna el Partido Popular".

POR "UN GIRO DE 180 GRADOS EN POLÍTICA DE VIVIENDA"

Por otro lado, Toni Valero se ha pronunciado también sobre la situación del acceso a la vivienda en Andalucía al hilo de las manifestaciones que, también el pasado sábado, 5 de abril, se celebraron en varias ciudades de la comunidad, al igual que en otros puntos de España, en contra del "negocio de la vivienda".

Al respecto, el dirigente de IU y diputado nacional ha denunciado que en España se da "un modelo capitalista" en el que "la oligarquía rentista que desde el siglo XIX ha hecho beneficio gracias a la especulación de la vivienda sigue manejando los hilos".

Además, ha criticado que el PP, "en todos los sitios donde gobierna", como Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada, está aplicando un "modelo" en el que la vivienda se convierte en "motivo de negocio especulativo", cuando "la vivienda no es cualquier derecho", sino "uno que, si no se cumple", impide que se puedan "materializar muchos otros".

En esa línea, Valero ha aseverado que "sin un techo no se puede tener una vida digna", y "por eso la vivienda tiene que cumplir esa función social", que "es lo que no entienden los especuladores", quienes "se creen que comprar y vender vivienda es como comprar y vender relojes o diamantes, y no es así", porque "sin diamantes podemos vivir bien, pero sin vivienda no".

Dicho esto, ha advertido de que "muchos partidos políticos se han plegado ante ese 'lobby' de especuladores que se esconden detrás de los fondos de inversión", y, "en Andalucía, un fondo de inversión norteamericano es el principal casero", de forma que "no sólo estamos perdiendo soberanía, sino que se está impidiendo que se cumpla un derecho".

En este contexto, Toni Valero ha reclamado "un giro de 180 grados en las políticas de vivienda", y ha insistido en apostar por "regular los precios del alquiler, acabar con la 'turistificación', promover la vivienda pública para alquiler social y protegida", que sea asequible para cualquier "familia trabajadora de ingresos corrientes".

El representante de IU ha reclamado así "un cambio de modelo" y también de la Ley de Arrendamientos para que "efectivamente se proteja al que tiene alquiler temporal", de forma que se evite el que se pueda echar a un inquilino "en junio" para alquilar ese piso a "un turista hasta septiembre, y después tengas que volver a ese piso si es que tienes la suerte de encontrarlo al precio que te lo dejaron cuando te fuiste en junio", ha comentado.