SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha preguntado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), si "habla" o tiene "una estrategia política o judicial con los cuatro imputados del Partido Popular" en el marco de las investigaciones por supuestas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha aludido así a la condición de investigados de la actual gerente del SAS, Valle García, y de sus dos antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas en el marco de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tras una denuncia de los parlamentarios socialistas sobre las contrataciones del SAS entre los años 2021 y 2024.

Además, la jueza de Instrucción de Cádiz que mantiene abiertas unas diligencias previas por supuesto delito de malversación en relación a los contratos del SAS tramitados por el procedimiento de emergencia tras una denuncia de Podemos, ha citado a declarar a finales de este mes de abril como investigado a Demetrio González, que es director Económico Central de Compras del SAS en la provincia gaditana.

María Márquez ha hablado así de "cuatro imputados" que ha vinculado al PP, y ha criticado al presidente de la Junta que "pide paciencia" a los andaluces por la situación de la sanidad pública cuando "hay otros que se están haciendo de oro gracias a sus políticas".

En ese punto, la portavoz socialista ha preguntado a Moreno si "habla" o si "tiene una estrategia política o judicial con los cuatro imputados del Partido Popular de su confianza, investigados en estos momentos por la Justicia".

Además, ha emplazado a Moreno a aclarar "a los andaluces de parte de quién está", si "de los investigados por desviar dinero de manera irregular a la sanidad privada o del lado de los andaluces", quienes, según ha abundado la representante socialista, "tienen que saber que usted se ha personado en la causa para que, si su gente de confianza es culpable, paguemos todos los andaluces".

En su segundo turno, y tras ver que Moreno no le respondía a esas cuestiones, María Márquez ha insistido en cuestionar al presidente "si habla o no habla con los cuatro imputados del Partido Popular en estos momentos investigados en los juzgados", y si "tiene una estrategia para que no tiren de la manta, para que no le salpique lo que está pasando en estos momentos", tras lo que también ha preguntado a Moreno "dónde está el dinero de los enfermos andaluces que se investiga en estos momentos en los juzgados".

MORENO REPLICA CRITICANDO A MONTERO

El presidente ha replicado a la portavoz socialista si le podía "dar alguna explicación" sobre "por qué" la ahora secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "permitió" cuando era consejera "el pago de sobresueldo" de la mujer del exministro de Sanidad Bernat Soria "ignorando las advertencias de interventores de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas".

"Me parece que esto es lo suficientemente grave para que usted, al menos, nos dijera algo sobre esta situación que ocurrió" en la etapa de Montero en el Gobierno andaluz, según ha continuado Juanma Moreno, que ha afeado así a la portavoz socialista que "la señora Montero colocó a la mujer de Bernat Soria" en la administración andaluza "y le pagó un sobresueldo".