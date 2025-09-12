Valero rechaza "entrar al trapo" de la fecha de las andaluzas: "Moreno saca el debate del adelanto para desviar el foco"

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha considerado este viernes que "no vamos a entrar al trapo" sobre la fecha de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que deberán celebrarse en 2026 y que este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, enmarcó en junio durante el Pleno de la Cámara autonómica.

En rueda de prensa en la sede regional, a preguntas de los periodistas sobre ese clima que se respiró en la jornada precedente en el Parlamento, Valero ha afirmado que Moreno "vuelve a sacar el debate del adelanto sí o no para desviar el foco", convencido de que el presidente andaluz "lo suele hacer".

"Ya padecimos una legislatura anterior en la cual Moreno Bonilla y el Partido Popular sacaban cada dos por tres un globo en sonda en torno a adelantos o no adelantos electorales", ha continuado argumentando el líder de IU Andalucía.

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha sostenido que "no es casual" que ese debate sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas en 2026 "lo haga en el inicio de curso escolar, cuando estamos viendo que iniciamos el curso escolar en Andalucía con más de 3.000 aulas públicas cerradas desde que gobierna Moreno Bonilla", argumento al que ha añadido "unas listas de espera de sanidad más altas del conjunto del país y con una quita de deuda que rechaza en contra de los intereses de Andalucía".

Valero ha sostenido que el reinicio del curso político en septiembre "debe ser para hablar de los problemas de la gente, para hablar de las soluciones a Andalucía y para vertebrar Andalucía", mientras ha reclamado "una alternativa de cambio político que tiene que echar de la Junta de Andalucía las políticas antisociales del Partido Popular".

El coordinador de IU Andalucía ha remarcado que "nos da igual lo que diga Moreno Bonilla en torno a adelantos o no adelantos o sus especulaciones para desviar el foco" y ha asegurado que en el caso de su organización "estamos centrados en dar propuestas y en vertebrar una alternativa a su gobierno antisocial en Andalucía se celebre cuando se celebren las elecciones".