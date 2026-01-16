Vecinos de Fuente Vaqueros (Granada) reclaman una solución a los cortes de luz que sufren "desde hace meses"

Fuente Vaqueros. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

Endesa ha presentado un plan de actuación para la red de baja tensión

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de la barriada Cortijos y el Paseo de la Reina, en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, han presentado firmas en la Oficina de Consumo del Ayuntamiento por los "continuos" cortes de suministro eléctrico que vienen sufriendo "desde hace meses".

El alcalde de la localidad, José Manuel Molino, ha expresado su "profunda preocupación" por estos cortes y ha denunciado "una situación insostenible que se prolonga desde hace demasiado tiempo y que la compañía Endesa tiene la obligación de solucionar de una vez por todas".

"Desde el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros estamos con nuestros vecinos y exigimos a Endesa que dé una solución inmediata y definitiva a este gran problema, que afecta a la vida diaria y a los negocios de cientos de vecinos de la barriada Cortijos y el Paseo de la Reina", ha señalado Molino.

Los afectados, que según el Ayuntamiento sufren cortes "casi a diario", exigen a Endesa un informe de lo que está ocurriendo y de las medidas que va a tomar para solucionar este grave problema.

"Si Endesa no actúa de una vez por todas y da solución a este problema, los vecinos y el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros acudiremos a la vía judicial. Exigimos una solución definitiva e inmediata, porque los vecinos de Fuente Vaqueros merecen un suministro eléctrico digno y estable", ha apuntado Molino.

LLUVIAS

Fuentes de Endesa preguntadas por este asunto, han señalado a Europa Press que la compañía está "en todo momento" en contacto con el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros actuando de "forma inmediata" e informando ante cualquier incidencia.

En días pasados y debido a las lluvias persistentes, la compañía ha detectado incidencias por este motivo que, según trasladan las mismas fuentes, "se han resuelto de forma inmediata".

Endesa viene además desarrollando un plan de refuerzo de sus infraestructuras en esta localidad, reformando la red de media tensión hace cuatro años con una inversión cercana al millón de euros, y ha presentado un plan de actuación para la red de baja tensión a ejecutar una vez se obtengan los permisos por parte del consistorio.

Además Endesa explica que ha llevado a cabo actuaciones en las zonas afectadas por la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo que se registran en zonas muy concretas del municipio.