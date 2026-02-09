Vecinos del Sacromonte de Granada recogen firmas para arreglar una vía del barrio tras desprendimientos

Imágenes de transeúntes por las calles de Granada a principios de febrero - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del Sacromonte de Granada han iniciado una recogida de firmas en la plataforma 'Change.org' para exigir al Ayuntamiento el arreglo urgente de la calle Barranco de Valparaíso, después de que la vía quedara "gravemente dañada hace aproximadamente tres años tras unas lluvias intensas" y haya empeorado con el paso de la borrasca Leonardo en los últimos días.

Los promotores de esta iniciativa han indicado a los medios que desde hace tres años "no se ha realizado ninguna reparación efectiva" agravando el temporal de las últimas semanas "aún más la situación con numerosos desprendimientos, socavones y tuberías al descubierto, dejando la calle prácticamente intransitable".

"En uno de los desprendimientos, un vecino llegó a quedar sepultado, aunque pudo salir ileso", añaden estos vecinos mientras inciden en que "residentes denuncian el peligro constante para personas mayores, niños y servicios de emergencia".

En el texto de la iniciativa distribuida a través de 'Change.org', consultado por Europa Press, detallan que se trata del "único acceso a varias viviendas" del barrio y ahora está con "suelo intransitable, representando un riesgo alto para todos los que la transitan".

La calle Barranco de Valparaíso es una vía crucial no sólo para residentes, sino también para visitantes de esta emblemática parte de Granada, conocida por su historia y cultura, prosiguen haciendo hincapié en que "el deterioro progresivo no sólo pone en peligro la seguridad de las personas, sino que también afecta negativamente el acceso a servicios esenciales como emergencias médicas y bomberos, que podrían ver comprometida su capacidad de respuesta en caso de necesidad".

Por ello consideran que "es fundamental que se prioricen los recursos necesarios para esta obra, aprovechando fondos municipales o solicitando el apoyo de otras administraciones competentes en caso de ser necesario" y reclaman "transparencia y un cronograma claro que demuestre el compromiso del Ayuntamiento con la rehabilitación de esta importante vía".