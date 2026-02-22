Una veintena de alcaldes de Jaén viajan este lunes a Bruselas para abordar temas del campo, la PAC y fondos europeos

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas. A 9 de diciembre de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). Los olivares de Andalucía muestran una abundante producción de aceitunas en plena campaña de recogida. Las explotaciones agrarias de - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de alcaldes socialistas de la provincia de Jaén, encabezados por el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, asistirán a Bruselas a participar en una doble jornada de trabajo este lunes 23 y martes 24 de febrero. El secretario de Organización, Víctor Torres, ha explicado que esta delegación de alcaldes acude al Parlamento europeo con el objetivo de mantener reuniones y encuentros en las instituciones comunitarias "centrados en las cuestiones que más afectan a los pueblos, como son los asuntos ligados a la agricultura, el aceite de oliva y los fondos europeos".

Torres ha señalado en una nota de prensa que estos representantes municipales acuden con la pretensión de trasladar a los responsables europeos "la importancia vital que juega el sector agrario" en términos de alimentación, economía y empleo, pero también en materia de medio ambiente, desarrollo sostenible y fijación de población en el territorio. "Es un sector del que, de una manera o de otra, dependen millones de familias en Europa", ha subrayado. Por tanto, el PSOE considera "fundamental" que la UE siga "apostando por una PAC fuerte, sólida, justa y cohesionada, una PAC con recursos suficientes para reforzar la competitividad del sector y garantizar su viabilidad".

La delegación llegará este lunes al Comité de las Regiones, mantendrá reuniones con las eurodiputadas Cristina Maestre y Leire Pajín y celebrará encuentros con representantes del sector agrario y de cooperativas de Europa, así como con miembros de la Representación Permanente de España ante la UE. El martes asistirán a una cata de aceite de oliva virgen extra organizada por UPA y también mantendrán un encuentro con el embajador.