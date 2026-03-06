Una veintena de personas con discapacidad participa en Jaén en el taller 'Descubre tu talento, abriendo puertas'

Archivo - Logotipo de Inserta Empleo. - I. E. - Archivo

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Jaén el taller 'Descubre tu talento, abriendo puertas', al que asisten 20 personas con discapacidad.

Esta acción formativa, de 20 horas lectivas, se imparte hasta el próximo 26 de marzo y está dividida en los módulos marca personal; mapa de mi vida; presentándonos y plan de acción personal, según ha informado en una nota la citada organización.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE trabajan para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

En este sentido, Fundación ONCE puso en marcha Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Tiene una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma, si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.