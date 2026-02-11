La venta ambulante de Córdoba avisa de su situación "ruinosa" tras dos meses y medio sin mercadillos por las borrascas

Las Setas, este pasado martes, sin los puestos de venta ambulante a causa de la lluvia. - COMACOR

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las familias que ejercen la venta ambulante en los mercadillos de Córdoba viven una situación "agónica y ruinosa", pues están "ahogadas en pérdidas tras dos meses y medio en los que los días que han podido montar sus puestos", en los mercadillos de la capital cordobesa, "se cuentan con los dedos de una mano".

Así lo ha explicado, en un comunicado, la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), que ha calificado como "límite" la coyuntura que atraviesan los vendedores ambulantes "tras las once borrascas sucesivas que han afectado a la ciudad en los últimos meses, que han impedido ininterrumpidamente la instalación de los puestos desde comienzos de diciembre".

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha explicado que "el primer revés llegó con la pérdida casi completa de la campaña navideña, que quedó extremadamente mermada por las lluvias constantes de finales de otoño y diciembre. En esa época esperábamos recuperarnos del descenso de ventas del verano, motivado por las olas de calor, y de un retraso en la campaña de invierno que ralentizó las ventas". T

Torcuato ha detallado que el sector "ha asistido impotente a un reguero de días sin mercadillo en una época que anualmente sirve para compensar la precariedad económica de un sector siempre al límite", y tras la Navidad, "cuando esperábamos recuperarnos en la siempre compleja cuesta de enero, el tren de borrascas se intensificó, con semanas enteras sin poder montar los puestos, lo que ha supuesto pérdidas del 100%, sumiéndonos en una situación catastrófica de la que nos va a resultar complicado salir".

La cuestión es que, según han lamentado desde Comacor, "la venta ambulante vive hoy momentos de desesperación", pues, tras el equivalente a llevar "dos meses y medio suspendidos de empleo y sueldo", las familias afectadas "están literalmente ahogadas, ya que los comerciantes ambulantes seguimos pagando nuestros gastos fijos como si hubiéramos estado vendiendo", dada su condición de autónomos, abonando "los impuestos correspondientes y las tasas municipales de ocupación de vía pública".

La consecuencia de ello es que, "las lluvias han generado en la venta ambulante deudas, además de perdidas, ya que muchos compañeros han tenido que priorizar entre pagar esos gastos o llenar el frigorífico, en una situación que les ha afectado, no solo económicamente, sino también a nivel psicológico, por la frustración de tener las furgonetas llenas de género y semana tras semana no poder dar salida al producto".

Ante esta situación, Comacor ha pedido "a las administraciones sensibilidad con un colectivo castigado en extremo. Esperamos gestos, tanto del Ayuntamiento, como de la Junta, que nos ayuden a recuperarnos de esta catástrofe económica".

En Córdoba existen once mercadillos semanales con más de 800 licencias, "correspondientes a familias de economía de subsistencia, que llevan once semanas sin percibir ingresos, lo que supone que el sector siente como se desangra mientras aumenta su precariedad económica, en un colectivo siempre al límite" ha subrayado Torcuato.