Las ventas de la industria aumentan en Andalucía un 1,1% en octubre

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en Andalucía un 1,1% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,6 puntos menos que la media nacional, que fue un 1,7 % más, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Canarias (+13,4%), Comunidad Valenciana (+8,6%) y Madrid (+8,3%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en octubre, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Aragón y Castilla y León con las caídas más grandes de un 6,9%, 6,6% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,3% en Andalucía, 0,5 puntos de diferencia con la media nacional (0,8%).

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 1,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa inferior en casi tres puntos a la de septiembre.

Con el avance de octubre, las ventas de la industria encadenan dos meses de crecimientos interanuales tras el aumento del 4,4% que experimentaron en septiembre.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,2% interanual en octubre, seis décimas más que en septiembre. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya seis meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,9%, en contraste con el alza mensual del 1,2% registrado el mes anterior.