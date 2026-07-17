Las ventas de la industria suben en Andalucía un 12,8% en mayo, 9,6 puntos más que la media nacional

Mapa con variación anual del índice de cifra de negocios del sector servicios por comunidades autónomas en mayo de 2026. - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en Andalucía un 12,8% en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 9,6 puntos más que la media nacional, que fue del 3,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+12,8%), Murcia (+11,4%) y País Vasco (+9,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en mayo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Aragón y Cantabria con las caídas más grandes de un 20,6%, 5,7% y un 4,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 7,4% en Andalucía, 4,3 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria subió un 3,2% en mayo en relación al mismo mes de 2025, con lo que encadena tres meses de alzas consecutivas, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, con este avance, las ventas de la industria encadenan tres meses de ascensos interanuales tras el repunte del 9,7% registrado en marzo y el avance del 11,2% de abril.

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron las coquerías y el refino de petróleo (+31,6%), la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (+21,3%), y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (+10,1%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el quinto mes del año se registraron en la industria del cuero y del calzado (-7,6%), la confección de prendas de vestir (-7%) y la industria del tabaco (-4,6%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 6,4% interanual en mayo, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes previo pero con la que se suman también tres meses consecutivos de incrementos.