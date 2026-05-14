Sanz defiende el Carnaval de Cádiz tras la denuncia ya retirada contra una actuación: "Es libertad y apostamos por ella"

Antonio Sanz atiende a los periodistas en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, sobre la denuncia, ya retirada, ante la Junta Electoral de Zona por posibles letras que pudieran cantar en su repertorio, coincidiendo con el día de reflexión, algunas agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el acto 'Carnaval de Primavera' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha manifestado que el Carnaval "es libertad". "Hay siempre que apostar por la libertad", ha incidido.

Asimismo, ha apuntado que "una vez que está retirada la denuncia", por parte de la agrupación local del partido que la ha presentado, "es un asunto que dura ya nada porque inmediatamente se ha retirado".

"Soy partidario de que el Carnaval tiene que contar con la libertad, tiene sus momentos maravillosos, unas veces le toca a uno y otras veces le toca a otro, y esa es la riqueza de nuestro carnaval", ha concluido.

Cabe recordar que el PP ha informado en la mañana de este jueves que había retirado "de forma inmediata" la denuncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en relación con la actuación de agrupaciones del carnaval en Alcalá de Guadaíra, y ha achacado lo sucedido a un problema de "descoordinación interna".



