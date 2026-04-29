Victoria Fernánez (PSOE) critica el "abandono" del parque de VPO en Córdoba por el Gobierno del PP

(Desde Izda.), Banderas, Fernández, Poyato Y González, En El Barrio De Moreras. - PSOE

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Victoria Fernández ha criticado este miércoles en la barriada cordobesa de Moreras el "abandono" al que el Gobierno andaluz del PP ha sometido "al parque de viviendas protegidas de la provincia de Córdoba", un modelo que ha contrapuesto con "la apuesta inversora y legislativa que el PSOE ha desarrollado en los últimos años desde el Gobierno de España".

Por ello, según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha pedido a los ciudadanos "una reflexión de cara a la cita con las urnas el próximo 17 de mayo", para que "hagan posible un cambio y que sea María Jesús Montero la que devuelva dignidad habitacional a las personas más vulnerables".

Junto al también candidato socialista Mariano Poyato, la concejala del PSOE en la capital cordobesa Mamen González y el secretario general de la agrupación del distrito, Juan Banderas, la candidata ha insistido en que "al PP le dan alergia las políticas del bienestar en la vivienda, como ayer mismo vimos en el Congreso de los Diputados al votar contra la prórroga del decreto de los alquileres".

Fernández ha puesto de manifiesto que "basta pasearse por Moreras cinco minutos para ver en qué situación se encuentran las viviendas públicas, que son responsabilidad de AVRA y de la Junta de Andalucía y, por tanto, de su mantenimiento, limpieza y gestión de los alquileres, y nos daremos cuenta de la absoluta falta de interés" del Gobierno del PP en la Junta.

La candidata socialista ha abundado en que "asistimos a una transformación de modelo que no es azarosa, y en la que el Partido Popular no quiere seguir promocionando y cuidando los barrios vulnerables, donde los niños y niñas rozan la desprotección por cuestiones habitacionales".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, "por una cuestión ética, hagan una reflexión", de cara a las elecciones autonómicas, en materia de vivienda, "porque las competencias son exclusivamente de la comunidad", y los socialistas tienen "un compromiso claro e importante con la promoción de la construcción de vivienda protegida, con la rehabilitación y la adaptación también a la mejora energética de la que está en pie, y con apoyar aportaciones económicas públicas para poder seguir mejorando y ganando en sostenibilidad".

También ha respaldado la necesidad de "paliar la presión fiscal de aquellas personas que tienen viviendas, para que las puedan meter en el mercado en régimen de alquiler y sumar toda la vivienda vacía que hay, dándole protección y garantías suficientes a los propietarios".

Son medidas, ha dicho Victoria Fernández, a las que siempre ha votado en contra el PP, que "con una mano se queja de que hay presión en el sector inmobiliario y con la otra mano vota en contra de todas las medidas que protegen a los inquilinos, a las economías vulnerables y que hacen posible la rehabilitación de espacios como éste, en Moreras, para dar la dignidad que estos vecinos necesitan".

En este contexto, Fernández ha resaltado que "el PSOE y María Jesús Montero van a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es cuidar a las personas, a veces desde lo tangible, como es tener acceso a una vivienda digna", ha concluido.