Vigilancia permanente en Villacarillo (Jaén), con especial foco en Mogón, ante previsiones preocupantes por el temporal

Reunión del Cecopal de Villacarrillo.

VILLACARRILLO (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencias Municipal de Villacarrillo (Jaén) sigue activo en nivel 0 de preemergencia ante las previsiones "preocupantes" para los próximos. De este modo, se mantiene una "vigilancia permanente de la evolución meteorológica e hidrológica", con especial atención en Mogón, donde el río Aguascebas desemboca en el Guadalquivir.

Precisamente el Centro Municipal de Mogón ha acogido este martes la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) con el objetivo de analizar la situación, según ha informado el Ayuntamiento. La valoración del fin de semana "es positiva", al constatarse la vuelta de los caudales a niveles normales por la ausencia de precipitaciones reseñables en los últimos días.

No obstante, las previsiones meteorológicas para las próximas jornadas "son preocupantes", según la información facilitada por Emergencias 112 Andalucía, basada en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, sitúan a la zona de Cazorla y Segura (Jaén) en nivel naranja por lluvias, con acumulados significativos en cortos periodos de tiempo y probabilidad elevada de ocurrencia. Además, se prevén episodios de viento intenso.

Ante este escenario, el Cecopal ha acordado mantener el nivel 0 de preemergencia del Plan de Emergencias Municipal, continuar con la vigilancia permanente de la evolución meteorológica e hidrológica y estar preparados para elevar el nivel de emergencia si la situación se complica en las próximas horas.

Como zonas prioritarias de seguimiento, se identifican el barrio de la Barca (Mogón), las zonas colindantes al Charco de Mogón y los márgenes de los ríos Guadalquivir y Aguascebas.

Con carácter preventivo y ante una posible evacuación, se han preparado diversos recursos, como autobuses para el desplazamiento de personas, maquinaria pesada para labores de prevención y movimiento de tierras y el albergue municipal de Villacarrillo, por si su uso fuera necesario. También se han establecido cotas como límites de referencia, de modo que su superación implicaría el inicio del procedimiento de evacuación, conforme a lo previsto en el Plan de Emergencias.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recomendado a la población evitar visitas a zonas naturales y espacios de especial riesgo, como la Osera y otros entornos próximos a los cauces; retirar los vehículos estacionados en sótanos y zonas de subsuelo, especialmente en áreas sin pendiente y tener preparado lo imprescindible ante una posible evacuación.

En este punto, ha explicado que se está prestando especial atención a las personas con movilidad reducida que puedan encontrarse en zonas de riesgo, con el fin de garantizar una actuación prioritaria si fuera necesaria.

Junto a ello, se contempla la posibilidad de reforzar la Policía Local durante estos miércoles y jueves, como medida preventiva adicional. Asimismo, se ha decidido suspender todas las actividades deportivas, culturales y de ocio organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento durante estas dos jornadas, tanto en Villacarrillo como en sus anejos.

Finalmente, el Consistorio ha destacado la coordinación permanente entre los distintos servicios y el seguimiento continuo de la situación. Además, ha agradecido la colaboración ciudadana y ha recordado importancia de seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS EN LINARES

Una vigilancia y llamamiento a la prudencia que se está repitiendo en los diversos municipios de la provincia de Jaén, como Linares, donde el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección de Ámbito Local de Linares (PTEL).

Por ello, ante los avisos por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes y por vientos fuertes, se han decretado varias medidas de prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía, según ha informado el Consistorio linarense.

En concreto, se ha establecido el cierre de parques, parques infantiles, jardines e instalaciones deportivas de titularidad municipal, guarderías infantiles municipales y centros sociales de mayores desde las 18,00 horas de este martes hasta las 23,59 horas del 5 de febrero.

Se ha acordado suspender durante todas las actividades sociales de los talleres para mayores, así como el resto de actividades culturales y deportivas o de cualquier otra índole organizadas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, también se recomienda a los vecinos que, en la medida de sus posibilidades, eludan desplazamientos con el fin de evitar peligros que pudieran derivarse de ellos.

Por su parte, desde los servicios de emergencias --Policía Local, Protección Civil y Bomberos-- "se hará un seguimiento exhaustivo de la situación para atender las posibles incidencias que se produzcan, en coordinación con el resto de áreas municipales".

Desde el tablón de anuncios de la sede electrónica y los perfiles oficiales municipales en las redes sociales se mantendrá informada a la ciudadanía sobre éstas y otras medidas que pudieran tomarse. "Se pide a los vecinos máxima precaución ante esta situación excepcional y que sigan las recomendaciones emitidas a través de los canales oficiales", ha concluido el Ayuntamiento de Linares.