El VII Congreso Nacional de Áridos se celebrará en Córdoba del 22 al 24 como un nodo indispensable para la industria

El VII Congreso Nacional de Áridos, que se celebrará en Córdoba del 22 al 24 de octubre, será un foro fundamental para la conexión entre empresas extractivas, productores, empresas de maquinaria y productos, instituciones, administraciones públicas que impulsan la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia.

Según destacan desde la organización, la cita ya cuenta con la confirmación de numerosas autoridades de la Administración central, de las comunidades autónomas, del Ayuntamiento de la ciudad, de la Comisión Europea y del Senado.

En concreto, el miércoles 22 de octubre el congreso acogerá una mesa sectorial en la que participarán los directores generales y jefes de servicio de las 17 comunidades autónomas. La mayoría de estos directores generales presidirán diferentes sesiones técnicas de trabajo a lo largo del Congreso.

También tendrán un papel muy destacado los presidentes de las asociaciones más destacadas para el sector, tales como el presidente de Primigea, Javier Targhetta; el presidente de Cepco, Luis Rodulfo; el presidente de Aggregates Europe, Antonis Antoniou; el presidente de la Red Mundial de Áridos-GAIN, Jim O'Brien; el presidente de Oficemen, Ricardo de Pablos; el presidente de Anefhop, Joaquín Molina, y el presidente de Asefma, Juan José Potti, entre casi medio centenar de altos representantes de diferentes organizaciones relacionadas con el sector.

Además, el jueves 23, se celebrará el seminario de balasto de Adif, que contará con la presencia del director general de Operaciones y Explotación, Raúl Míguez, y del director general de Construcción, Luis Llamas, ambos de Adif.

INDUSTRIA EXTRACTIVA CON MAYOR VOLUMEN DE EUROPA

El Congreso, que se desarrollará bajo el lema de Áridos 2025, esenciales y estratégicos para el desarrollo sostenible, servirá como punto de encuentro para un sector que representa a la industria extractiva con mayor volumen de Europa, con 3.000 millones de toneladas de producción, y que emplea a casi 190.000 personas en nuestro continente.

Las numerosas sesiones técnicas y mesas redondas programadas abordarán todos los aspectos estratégicos de la industria, desde las cuestiones técnicas, a la calidad, el medio ambiente, la biodiversidad, el cambio climático, la economía circular, la seguridad y la salud laboral, la comunicación y divulgación, la industria 4.0, así como la gestión empresarial y económica.

En este sentido, el Congreso será la plataforma de evaluación del desempeño del Plan Estratégico del Sector de los Áridos-Áridos 2030, y contará con una exposición técnica y comercial muy relevante, donde las empresas fabricantes de equipos e instalaciones, así como los proveedores de servicios, podrán exponer las últimas novedades tecnológicas y avances que permitirán al sector progresar hacia la vanguardia de la industria del siglo XXI.