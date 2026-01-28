Villacarrillo (Jaén) continúa en preemergencia ante el posible aumento del caudal de los ríos Aguascebas y Guadalquivir

Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal de Villacarrillo. - AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

VILLACARRILLO (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal en fase 0 de preemergencia ante la previsión de que el caudal de los ríos Aguascebas y Guadalquivir "pueda volver a aumentar". Y ello, después de que la tendencia durante la noche haya sido "descendente".

Una decisión que se ha tomado en la reunión que el Comité Asesor del citado plan ha celebrado a primera hora de este miércoles con el objetivo de evaluar tanto los datos hidrológicos registrados durante la noche como las actuaciones realizadas por la Guardia Civil y la Policía Local en Mogón, según ha informado el Consistorio en una nota.

Del análisis realizado, "se desprende que la tendencia de los caudales durante la noche ha sido descendente". En concreto, el río Aguascebas, a las 8,24 horas, "se sitúa por debajo del umbral de riesgo"; mientras que el Guadalquivir "también ha mostrado una tendencia descendente, aunque permanece dentro de los umbrales de riesgo en nivel amarillo".

"No obstante, según las previsiones de precipitaciones para las próximas horas, se espera que los niveles de ambos caudales puedan volver a aumentar, motivo por el cual se considera necesario mantener la vigilancia", ha explicado.

Durante la reunión se ha dejado constancia, igualmente, del trabajo preventivo llevado a cabo por la Policía Local, que ha visitado a los vecinos y vecinas que residen en las zonas próximas a los márgenes de los ríos, dentro del área potencialmente afectada, con el fin de informarles de la situación y reforzar las medidas de prevención.

Así las cosas, la decisión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal es la de mantenerlo activo en su fase 0 de preemergencia. De este modo, el Ayuntamiento de Villacarrillo continuará con el seguimiento permanente de la evolución meteorológica e hidrológica, así como con las labores de vigilancia preventiva, dado que se sigue dentro de los umbrales de riesgo establecidos.

Finalmente, se ha solicitado a la ciudadanía que permanezca atenta a los canales oficiales del Ayuntamiento y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.