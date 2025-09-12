Villamandos respeta la decisión de la UGR de aplazar al curso que viene el nuevo grado de IA y resalta la labor de Accua

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha expresado este viernes el respeto de la Junta por la decisión de la Universidad de Granada (UGR) de no implantar este curso el nuevo grado de Ciencia de Datos y de Inteligencia Artificial (IA), que, con el de Ingeniería Biomédica de esta institución en coordinación con la Universidad de Jaén (UJA), quedaban respaldados este pasado jueves por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para ser incluidos en la nueva programación académica de las universidades públicas andaluzas entre este periodo 2025-26 y el próximo.

Preguntado por los periodistas sobre si la aceptación de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades de las reclamaciones presentadas por la UGR y la UJA a la verificación de estos grados cuestiona la labor de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), Gómez Villamandos ha advertido de que la Junta siempre ha mantenido que "la última y la primera palabra la tiene el Ministerio", en referencia al de Ciencia, Innovación y Universidades, para decidir si "se implanta o no" la titulación en cuestión.

Por su parte es la Accua la que da "garantías de calidad" con la emisión de los respectivos informes técnicos sobre la misma por lo que dicha agencia, ha aseverado Gómez Villamandos en unas declaraciones a los medios con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, antes de la apertura solemne del curso 2025-26 en la institución académica granadina, no queda "en absoluto en entredicho".

"Tenemos un sistema de garantía de calidad que está sustentado no por Accua sino por múltiples agencias en toda España, que se rige por unos protocolos" conforme a las directrices europeas y nacionales, un marco en el que la agencia andaluza "ha cumplido con su labor", ha explicado el titular andaluz de Universidad.

Ambos títulos han sido verificados finalmente por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades tras los recursos presentados por la UGR ante la negativa emitida por la Accua. La aprobación de los títulos de grado, máster y doctorado "que se habían quedado en cartera por distintos problemas administrativos" incluidos en la nueva programación académica tras la reunión del CAU está pendiente de un próximo Consejo de Gobierno, ha detallado Gómez Villamandos.

Ha añadido respecto de los nuevos grados de la institución académica granadina que el Ministerio podía haber tomado la decisión sobre su implantación "en junio", y lo ha hecho en estos últimos días "después de un proceso de reclamaciones". "No tiene más trascendencia", ha apostillado, incidiendo en el cumplimiento de la Junta de tener "todo preparado" para esa implantación si bien "respetamos la decisión de la UGR de no implantarlo en este curso", en referencia a la decisión, tras la inclusión por el CAU de este jueves, de esta universidad y la UJA para postergar los grados un curso más.

El rector de la UGR ha explicado que es una medida tomada sobre la base de una "reflexión cauta y serena" teniendo en cuenta el "tiempo en que llegó la resolución" en relación con el momento de inicio del curso. Se trata de que los "títulos arranquen con todo el éxito de demanda" con los "mejores estudiantes" y hacerlo con la "tranquilidad" de "poder planificarlo" en el marco de la nueva programación universitaria aprobada por la Junta.

Juan José Imbroda por su parte ha resaltado los "compromisos fundamentales para hacer de Melilla una ciudad universitaria" y "todo lo que se ha hecho" desde Granada "para que sea posible" partiendo de que la Ciudad Autónoma tiene una "posición estratégica" y un "componente universitario muy alto" y cuenta con una "comprensión de la UGR desde el primer momento", también para la implementación del grado de IA, que ha calificado de "suprema" y, ha finalizado el presidente, está basada en una "historia ya de casi cien años".