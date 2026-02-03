Villamandos subraya que la LUPA y la ley Activa reforzarán la pujanza investigadora de las universidades

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. interviene en el acto conmemorativo del Día de la UPO. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha participado este martes en el acto de conmemoración del Día de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), donde ha puesto de relieve la pujanza investigadora de las universidades públicas andaluzas, que, ha añadido, se verá reforzada con la entrada en vigor de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la Ley Para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Ley Activa.

En este sentido, ha remarcado la excelencia en la investigación de la Olavide, que ha presentado tres iniciativas a la convocatoria de unidades de excelencia, que ya se encuentran en estudio por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Asimismo, durante su discurso en este acto, Gómez Villamandos, quien ha querido felicitar a todos los compañeros reconocidos con las insignias y medallas Olavide, ha mostrado su convencimiento de que estas dos leyes van a "reforzar y blindar" las políticas de personal al servicio público universitario y científico.

"Ambas establecen líneas maestras para el futuro de nuestra tierra, para el desarrollo del talento en nuestras universidades, pero también de la excelencia científica y de la innovación", ha abundado el consejero.

Al respeto, también ha enmarcado la inclusión del compromiso de los procesos de estabilización en todas las convocatorias de contratos posdoctorales realizadas por los agentes del conocimiento.

El consejero ha insistido, de este modo, en que "era necesario reformular la normativa andaluza para que fuera acorde a la sociedad actual y a un sistema del conocimiento siempre en profunda transformación y actualización".

"Tenemos el mejor talento y queremos contar con las mejores herramientas posibles para desarrollar todo el potencial con el que cuentan nuestras universidades y nuestros centros de excelencia", ha añadido Gómez Villamandos, quien ha defendido que "nuestra apuesta tiene que ser siempre por el futuro".

En este contexto, el titular de Universidad ha asegurado que Andalucía tiene una tradición robusta en investigación sobre la que pivotar todo su crecimiento, "un crecimiento para el que nuestros investigadores y nuestros emprendedores están preparados gracias a unas universidades que son excelentes a nivel internacional", ha concluido.

El acto de conmemoración del Día de la Universidad Pablo de Olavide, con el que se celebra el nacimiento del insigne pensador, escritor, jurista, poeta y político español, se ha centrado en la entrega de insignias y medallas al personal jubilado de la institución académica.

Asimismo, se ha reconocido el talento investigador de la UPO con 'Somos Universidad', cuyo objetivo es dar visibilidad a los investigadores, el trabajo que realizan y la repercusión de sus resultados.

En esta ocasión han sido objeto de reconocimiento el Laboratorio de Innovación Empresarial, Emprendimiento y Empresa Familiar (INN-LAB), el Grupo Patrimonio, Medioambiente y Tecnología y el equipo que investiga sobre nuevas estrategias de prevención y tratamiento frente a infecciones bacterianas.