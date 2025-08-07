La Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén) lucirá sin atributos en el 798 aniversario de la Aparición

Imagen de la Virgen de la Cabeza tal y como procesionará el 12 de agosto en el 798 aniversario de su Aparición - DIÓCESIS DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Jaén ha autorizado la solicitud cursada desde la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, para que la sagrada imagen de la patrona de Andújar (Jaén) y de la Diócesis sea procesionada, en la celebración del 798 aniversario de su Aparición, solo con el manto y coronas.

De esta manera, la Morenita no portará ningún atributo civil ni militar, y los devotos y cofrades podrán contemplar la imagen tal y como la talló Navas Parejo en 1944.

La Cofradía matriz y la comunidad de Padre Trinitarios, que custodia el Santuario, preparan esta efeméride que rememora la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, en la que el pastor Juan Alonso de Rivas encontró, en un hueco formado por dos enormes bloques de granito, cubierto de maleza la imagen de la Virgen.

Este año, el Obispo de Jaén, Sebastián Chico presidirá la Misa Pontifical que dará comienzo, en el exterior de la Basílica Santuario, a las 23,00 horas del 11 de agosto. A las 00,20 horas del ya 12 de agosto comenzará la organización de la procesión.

Según se ha informado desde la Diócesis de Jaén, a las 01,15 horas está prevista el traslado de la Virgen a las andas procesionales, mientras que su regreso se ha fijado para las 02,55 horas.