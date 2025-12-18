Vithas insta a tomar precauciones esta Navidad para evitar la "propagación" de la gripe

Habitación en Vithas. - VITHAS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Internacional advierte sobre el incremento de la incidencia de gripe en España, que ya alcanza los 164,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria. En el caso de Andalucía, según los datos oficiales de la Junta, son ya 38,1 los casos por cada 100.000 habitantes.

Ante esta tendencia ascendente y la previsión de un mayor repunte en las próximas semanas, los profesionales del centro subrayan en una nota la importancia de la vacunación y del uso responsable de mascarilla como medidas clave para "frenar" la "propagación" del virus, especialmente en un contexto de reuniones familiares y celebraciones propias de la Navidad, donde el riesgo de transmisión aumenta.

La temporada se ha adelantado entre tres y cuatro semanas respecto a lo habitual, y se considera una situación "atípica" por la circulación de una variante más transmisible (subclado K del virus A H3N2). Por su parte, Enrique Sánchez, jefe de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, señala que "estamos viendo un incremento significativo de casos en edades pediátricas y en adultos jóvenes. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones y evitar ingresos hospitalarios", explica.

Por otra parte, la doctora Milagros Jaén, jefa de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional, aclara que la gripe se manifiesta de forma brusca, con fiebre alta, dolor muscular y cansancio extremo y advierte que, si aparece dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato a un centro sanitario.

"La gripe se presenta con síntomas más intensos que un resfriado común: fiebre alta, dolor muscular y articular, tos seca, dolor de cabeza y cansancio extremo. También puede aparecer congestión nasal y escalofríos", aclara la especialista.

Los sanitarios instan a vacunarse cuanto antes, tanto niños como adultos, especialmente mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal sanitario; usar mascarilla en centros sanitarios y residencias, y también si se presentan síntomas, para proteger a personas vulnerables; mantener una correcta higiene de manos; ventilar espacios cerrados y evitar aglomeraciones durante los primeros días tras la aparición de síntomas.

En la mayoría de los casos, la gripe se trata con reposo, hidratación y medicamentos para aliviar síntomas como fiebre y dolor, como paracetamol o ibuprofeno. Los profesionales insisten en "actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones sanitarias", especialmente quienes pertenecen a grupos de riesgo, para "reducir el impacto de esta nueva variante".