Voluntarios podrán para participar en la excavación arqueológica del despoblado de Barjas (Granada)

Cartel para la limpieza de la acequia de Barjas. - UGR

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada (UGR) ha abierto una convocatoria para que se inscriban los voluntarios que quieran participar en la excavación arqueológica del despoblado de Barjas, en el municipio de Cáñar.

Este despoblado es una antigua alquería andalusí que mantuvo su ocupación hasta su abandono como consecuencia de un deslizamiento de tierras ocurrido en el siglo XIX.

El estudio de este enclave constituye una oportunidad para profundizar en el conocimiento de los paisajes históricos y de las transformaciones del territorio en la Alpujarra desde época medieval hasta la actualidad.

Los participantes se integrarán en el equipo de investigación y colaborarán en las distintas fases del trabajo arqueológico, tanto en las tareas de campo como en las labores de registro y documentación asociadas a la excavación.

La actividad está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cáñar y el programa de voluntariado incluye alojamiento, manutención y seguro de accidentes.

La excavación se desarrollará del 18 al 29 de mayo, con actividades de trabajo de campo y documentación arqueológica de lunes a viernes.

Además, el sábado 23 de mayo tendrá lugar una jornada de limpieza de la acequia histórica vinculada al asentamiento, una infraestructura hidráulica recuperada y estudiada por el Laboratorio de Arqueología Biocultural de la UGR.

La inscripción en la excavación arqueológica debe realizarse mediante correo electrónico a memolab@go.ugr.es, adjuntando el currículum vitae y una carta de motivación.

La inscripción para la limpieza de la acequia puede realizarse a través del enlace https://forms.gle/dcrZitRceKNbbhsR8.