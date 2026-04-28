El Colegio de Ambientólogos de Andalucía organiza este miércoles un debate sobre políticas ambientales de cara al 17M

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía (Coamba) organiza este miércoles un debate sobre políticas ambientales de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. Es la tercera edición del debate sobre políticas ambientales que organiza la entidad y que, en esta ocasión, se centra en el 17M "conscientes de la importancia de las políticas ambientales que van a incorporar las candidaturas en su programa electoral de cara a las próximas elecciones andaluzas".

El debate, que se podrá seguir en directo (https://youtube.com/live/jsmZxVp4ghI) tendrá lugar en la sede de Emasesa, la empresa municipal de agua de Sevilla capital, a partir de las 11,00 y hasta las 13,00 horas. Estará moderado por la presidenta del Colegio, Rosario Vargas Pacheco. La entrada es libre hasta completar el aforo, previa inscripción antes de este mismo martes a las 12,00 horas.

La presidenta Rosario Vargas señala en declaraciones a Europa Press que el debate se organiza por la demanda de los profesionales --en Andalucía, hay alrededor de 8.000 ambientólogos-- y con el fin de que los partidos se posicionen en temas como el cambio climático, la conservación de la naturaleza y el empleo que se genera en esta materia --técnico y de calidad--. Igualmente, se pedirá a los partidos que señalen cómo ven el papel de los ambientólogos tanto en el sector público como en el privado.

Al encuentro, están invitados los cinco grupos políticos con representación parlamentaria en la última legislatura. Por el PP de Andalucía, acudirá Araceli Cabello; por Vox, Purificación Fernández Morales; en el caso de Por Andalucía, Valle López-Tello Jiménez; por Adelante Andalucía, Juan Manuel Luna Fuentes, y por el PSOE de Andalucía, Verónica Pérez.

"La sensibilización ambiental de la población en general cada vez es mayor y cobran más peso en su decisión de voto las políticas ambientales enfocadas a un desarrollo que busca un equilibrio cada vez más sostenible del territorio y, por ello, consideramos fundamental la participación de las fuerzas políticas mayoritarias en Andalucía en este debate", ha animado el Colegio.