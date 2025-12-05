Vox acusa a Junta de apoyar el "escrache" en la presentación del libro de Soto Ivars

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado este viernes al Gobierno de Juanma Moreno de apoyar el "escrache" que se produjo por parte de "totalitarias" en la presentación, ayer en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla, del libro 'Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género', de Juan Soto Ivars.

"Las totalitarias que gritan por la libertad de expresión, ayer boicotearon la presentación de un libro. Las mismas que toleran leyes que sueltan violadores, permiten inmigración masiva y encubren acoso laboral", ha manifestado Gavira, en su cuenta en la red social X.

"Indistinguible de cualquier diputada de Podemos", ha añadido el portavoz de Vox Andalucía.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su respaldo a estas manifestaciones de Manuel Gavira.

En su cuenta en la red social X, Abascal ha indicado, en alusión al PP: "Corrupción en Almería y unirse a escraches contra libros en Sevilla, lo mismo que podríamos esperar del partido de Sánchez".

"Gracias Manuel Gavira por encabezar una alternativa real para los andaluces", ha trasladado Abascal al portavoz de Vox en Andalucía.