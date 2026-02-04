Vox acusa a PP y PSOE de poner "en riesgo a la población al negarse" a interconectar cuencas y limpiar cauces

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira - VOX

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha expresado este miércoles su preocupación por el temporal que azota a la comunidad autónoma, y ha acusado a PP y PSOE de poner "en riesgo a la población al negarse" a interconectar cuencas y limpiar cauces.

En un comunicado, Manuel Gavira ha manifestado que "la única solución para no poner en riesgo a la población y además para evitar restricciones de agua y sequía en verano es infraestructuras, mantenimiento y limpieza" y hasta que PP y PSOE "no lo entiendan, seguiremos perdiendo campos y hogares, y poniendo en riesgo la vida de las personas".

El portavoz de Vox ha realizado un repaso por la geografía andaluza para estudiar en qué estado se encuentran las provincias más afectadas: "La situación es especialmente alarmante en Cádiz, con el río Guadalete y lo que pueda venir del Guadalquivir"; en Huelva con "la crecida del Odiel y el Alqueva que seguirá desembalsando"; en Sevilla y Córdoba, "a verlas venir con el Guadalquivir y los arroyos del norte de Córdoba que suelen ser peligrosos"; en Málaga, "con la amenaza del Guadiaro y la crecida del Guadalhorce" que previsiblemente volverá a desbordarse; en Granada, donde "el río Genil está desbordado" tras el desembalse de varias presas, inundando amplias zonas y con especial preocupación por el municipio de Huétor Tájar, y en Jaén, donde "el problema está en todos los arroyos y pequeños afluentes del Guadalquivir".

En su opinión, la respuesta no puede limitarse a "meter a la gente en casa y hacer sonar alertas en los móviles, sino que hay que hacer infraestructuras ya".

"Los andaluces no pueden seguir pagando las consecuencias de los pactos entre PP y PSOE en Europa", según Gavira, quien ha señalado que esos pactos "se traducen en políticas como el Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza, que van en contra del sentido común de almacenar y canalizar el agua".