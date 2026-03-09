Vox alerta del "populismo peligroso" del PP en Diputación de Córdoba y su "entrega a los brazos de la izquierda"

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este lunes que el PP en la institución provincial "se está instalando en un populismo peligroso" y se "entrega a los brazos de la izquierda para negociar planes de inversión" al "volver a presentar íntegramente un plan económico que ya fue rechazado por la oposición hace apenas una semana", pues el equipo de Gobierno lleva "de nuevo al Pleno el Plan 'Diputación Invierte' sin tocar ni una coma, pese al coste extraordinario que supone repetir el procedimiento", habiendo "dos motivos para hacerlo, y que cada cual elija cuál es peor".

En este contexto y en una nota, Saco ha manifestado que el PP "pretende simular que no puede negociar cuando está obligado a ello, buscando trasladar a la opinión pública la idea de que la oposición bloquea cualquier avance", pero, en su opinión, "la realidad es muy distinta" y desde el grupo provincial Vox siguen "con la mano tendida".

El portavoz ha insistido en que la formación "no solo está dispuesta a negociar los diez millones de euros del plan rechazado, sino el conjunto de las cuentas provinciales", pues son "130 millones de euros de presupuesto que deben ponerse al servicio de los ayuntamientos y de todos los cordobeses para resolver sus problemas reales".

En este sentido, Saco ha reprochado al Gobierno provincial del PP el "uso de fondos públicos" en iniciativas que considera "superfluas", asegurando que "no se puede gastar un dineral que no es suyo, que no es del Partido Popular. Es muy fácil tirar con pólvora del rey y ser irresponsable con el dinero de los demás", ha señalado en referencia a campañas como "la del acento cordobés".

Como segundo motivo, Saco ha apuntado directamente al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, a quien acusa de "preferir acuerdos con la izquierda antes que negociar con Vox", y ha agregado que "en varias ocasiones" su grupo ha dicho que si Fuentes "quiere hacer los cambios que necesita la provincia" estarán "con la mano tendida". Sin embargo, "si prefiere continuar con políticas de izquierdas, que pacte con la izquierda, parece estar cómodo cuando se lanza a sus brazos. Ya ha elegido", ha declarado el responsable de Vox.

Para concluir, el portavoz provincial ha lamentado que "mientras en otras instituciones el PP sí alcanza acuerdos con Vox en Córdoba se rechace cualquier entendimiento". "¿Por qué en otras diputaciones y comunidades PP y Vox gobiernan juntos y aquí ni siquiera se quiere negociar?", se ha preguntado Saco, quien ha apostillado que está a la espera de que el presidente "de explicaciones en el próximo Debate sobre el Estado de la Provincia". "No ha perdido la esperanza de que rectifique, aunque mucho nos tememos que no le interesa este debate porque no está orgulloso de su gestión", ha finalizado Saco.