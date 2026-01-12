Vox asegura que la negociación de los Presupuestos de la Diputación de Córdoba es "una mentira más"

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha calificado de "auténtica estafa política" la actuación del Gobierno del PP en la "supuesta negociación" de los Presupuestos provinciales para 2026, asegurando que "la negociación era una mentira más".

En este sentido y en una nota, Saco ha explicado que el pasado jueves, "ante la parálisis y dejadez del PP, Vox reclamó públicamente la necesidad urgente de unos presupuestos para la provincia". Al respecto, ha señalado "ese mismo jueves por la tarde nos llaman desde Presidencia y nos convocan a una reunión", a la que "acudimos por responsabilidad institucional, creyendo que había voluntad real de negociar".

"La realidad, sin embargo, fue bien distinta", ha afirmado Saco, quien ha agregado que "horas después de esa reunión, en la que se nos habló de diálogo y de presentar propuestas, recibimos la citación de la Comisión de Hacienda con el anteproyecto de presupuestos ya cerrado. Eso no es negociar: eso es mentir,engañar y reirse de los cordobeses", ha lamentado.

Para Vox, "el PP ha montado una farsa para aparentar diálogo mientras imponía unos presupuestos continuistas, sin margen alguno de negociación. Así no se construyen acuerdos; así se intenta tomar el pelo a Vox y a todos los cordobeses", ha afirmado el portavoz provincial de Vox.

Igualmente, Saco ha sido "tajante" al marcar las líneas rojas de Vox, entre las que ha señalado que "no vamos a apoyar unos presupuestos que mantengan el derroche, el despilfarro y el gasto político, ni tampoco unos presupuestos que supongan subir un solo céntimo de euro en impuestos, tasas o precios públicos. Ese es uno de nuestros condicionantes irrenunciables".

Saco ha advertido de que, "si el PP insiste en esta vía, tendrá que volver a aprobar los presupuestos con la izquierda, como ya ha hecho en dos ocasiones. No creemos que tenga ningún problema en hacerlo una tercera vez". "Unos presupuestos con el sello de la izquierda nunca pueden ser buenos para Córdoba", ha expresado.

Para concluir, Rafael Saco ha remarcado que desde Vox "solo respaldarán unas cuentas que supongan un cambio real de rumbo, alivien la presión fiscal a los cordobeses y pongan fin al gasto político innecesario. De cualquier otra manera, con esta actitud del PP, el no de Vox es rotundo y definitivo porque vuelven a demostrarnos que no son de fiar", ha concluido.