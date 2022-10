Vox censura "opacidad" y "gestión negligente" en el Ayuntamiento de Ítrabo (Granada)

GRANADA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurado este lunes la situación que ha denunciado que ha generado el alcalde de Ítrabo, el socialista Antonio Jesús Carrascosa, cuya "opacidad", "gestión negligente" y "falta de diligencia en la rendición de las cuentas generales del Ayuntamiento en todos los ejercicios del presente mandato municipal, que van desde 2019 hasta el presente año 2022, han derivado en el bloqueo de las transferencias del Estado que le corresponden" al municipio de la comarca de la costa de Granada.

En una nota de prensa, el coordinador de Vox en Ítrabo, Antonio Jiménez, ha señalado que "el incumplimiento de la rendición de las cuentas municipales a la Administración General del Estado conlleva el bloqueo del dinero que le corresponde a nuestro municipio, lo que supone que los itrabeños estamos perdiendo 141.012 euros por culpa de la gestión del actual alcalde socialista, que definitivamente se cree que el Ayuntamiento es su cortijo y puede hacer con él lo que le dé la gana".

Antonio Jiménez ha apuntado que "141.012 euros, para otras administraciones, puede parecer una cantidad poco relevante, pero para un pueblo pequeño como Ítrabo perder ese dinero es una sentencia de muerte. Y, en cualquier caso, son 141.012 euros de dinero público que hemos pagado todos con nuestros impuestos, que en Ítrabo servirían para hacer obras necesarias para el pueblo, para aplicar políticas contra la despoblación, o para ayudar a gente que lo está pasando mal con la crisis energética".

El coordinador también ha denunciado que "esto se ha conocido ahora en los medios, pero desde Vox llevamos años denunciando la falta de transparencia del alcalde, que se ha negado sistemáticamente a proporcionar toda la información referida a los presupuestos municipales desde 2019 cuando le ha sido requerida. Es una anomalía democrática que ha sido denunciada ante la Subdelegación del Gobierno en Granada, en aras de la transparencia y del control y fiscalización del dinero público del Ayuntamiento de Ítrabo".

Finalmente, Jiménez ha sentenciado que "no sabemos qué tiene que esconder al alcalde de Ítrabo y no vamos a parar hasta averiguarlo, pero lo que tenemos claro es que el PSOE no puede seguir ni un minuto más haciendo perder dinero e insultando a los itrabeños con su gestión del Ayuntamiento como si se tratara de su cortijo".