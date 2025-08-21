Vox Córdoba critica "el abandono de la Guardia Civil y Policía Nacional en toda la provincia por parte de Marlaska"

CABRA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, y el portavoz municipal de Vox en Cabra, Pedro Palomeque, han criticado este jueves "el grave abandono al que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene sometidos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en la provincia".

En una nota, Ramírez ha explicado que "las plantillas llevan años mermadas y sin cubrir bajas, mientras el Gobierno incrementa las funciones que deben asumir los agentes". "En diciembre los guardias civiles de Cabra tendrán que trasladar a Córdoba a personas acusadas de violencia de género, lo que retraerá todavía más efectivos de sus funciones habituales", ha advertido, para apostillar que "es la constante de este ministro: menos agentes, más carga de trabajo y menos medios para combatir el crimen".

El diputado de Vox ha recordado que "Córdoba ha perdido un 5,8% de su plantilla de Guardia Civil en los últimos tres años, con 165 vacantes sin cubrir, a pesar de que sólo han llegado seis nuevos agentes mientras 13 se han marchado". "Es una sangría que deja a municipios como Cabra, Montilla o Puente Genil cada vez más expuestos", ha reprochado.

Por su parte, Palomeque ha criticado la situación de las instalaciones de la Guardia Civil en Cabra, "en un estado lamentable, mucho peor incluso en el interior de lo que se percibe desde fuera". El portavoz municipal ha dicho que "la delincuencia se dispara mientras el Gobierno mira hacia otro lado", de modo que "en Cabra las violaciones han aumentado un 300% y los delitos informáticos un 65% en el último año". A su juicio, "es urgente reforzar la plantilla y los medios materiales de la Guardia Civil en el municipio".

Ambos representantes de Vox han subrayado que "el Ejecutivo de Sánchez y Marlaska prefiere destinar más de cinco millones de euros en pisos subvencionados para inmigrantes ilegales antes que invertir un solo euro en reforzar la seguridad de los españoles y en modernizar los cuarteles".

"Desde Vox vamos a seguir diciendo las cosas claras: queremos seguridad para todos, frente al abandono de la izquierda y la complicidad del PP", han subrayado, para agregar que "Cabra no está sola y no vamos a callarnos frente a quienes prefieren los insultos antes que afrontar la realidad".