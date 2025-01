Vox Córdoba reclama la creación de una zona canina en el Parque de Juan Carlos I y "más seguridad y limpieza"

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha visitado la barriada de Ciudad Jardín, donde ha recordado que "desde que Vox entró en 2019 en el Consistorio reclamamos para el Parque de Juan Carlos I y esta zona más seguridad, más limpieza, un horario controlado de apertura del parque y también que se delimite una zona canina que puede contribuir a mejorar la convivencia de los vecinos".

En una nota, la coordinadora de Vox en el barrio, María Jesús Salas, ha explicado que desde hace mucho tiempo solicitan "un parque canino, porque la zona está muy delimitada", a lo que ha agregado que "en este parque los perros se cruzan en la zona infantil y llegan los conflictos entre padres".

Además, ha añadido, "los propietarios de los perros tenemos que soportar que nos pongan multas cuando esta zona se llena de borrachos los fines de semana y vivimos con inseguridad constante, no se cumple tampoco el horario de cierre en el parque y por tanto todos los fines de semana se producen botellones".

Por su parte, la portavoz de Vox ha insistido en que "realizar un parque canino no parece tan complicado, se trata más bien de voluntad política". "Una valla bien delimitada podría permitir que los perros no estuviesen sueltos y tuvieran una zona de paseo y juego sin que afecte a la convivencia con los demás usuarios del parque", ha precisado.

Así, ha insistido en "la necesidad de su instalación, porque Ciudad Jardín es un barrio que carece de zonas verdes y los vecinos tienen los perros en pisos pequeños y necesitan estos espacios con urgencia".

Ante ello, Badanelli ha manifestado que "no se sabe en qué está este equipo de gobierno". "Queremos un Ayuntamiento que soluciones los problemas de los vecinos, que atienda las demandas y que se dedique a mejorar la ciudad", ha subrayado, para apostillar que no logran "entender para qué sirve subir y subir los impuestos, si luego esas subidas no repercuten en beneficio de los cordobeses". Una vez más, ha lamentado "el estado en que Bellido tenga abandonados los barrios, que no pise las calles y conozca la realidad de Córdoba".