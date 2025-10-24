Vox cree que Junts tiene "necesidad" de "estar en el candelero" por "graves problemas con su electorado"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en una imagen reciente - Eduardo Parra - Europa Press

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha aludido este viernes a la "maniobra electoral" que ha indicado lleva a cabo Junts por su "necesidad" de tener que "estar en el candelero" por "graves problemas con su electorado" tras ser preguntada por una posible moción de censura que pudiera estar apoyada por el partido de Carles Puigdemont.

En el transcurso de una comparecencia informativa en Granada, Millán ha respondido que Junts es "un partido separatista liderado por un prófugo de la justicia que huyó cobardemente en el maletero de un coche, que se dedica a extorsionar a los españoles" en un contexto en el que "hay un Gobierno de la Nación que deja que se extorsione a todos los españoles utilizándonos como moneda de cambio".

Por ello Vox, según ha apuntado Millán, no va a "contribuir a engordar el relato mediático que se quiere crear en torno a este asunto" en tanto "Junts es un partido que tiene graves problemas con su electorado en Cataluña, porque sus votos se le están yendo a otro tipo de formaciones".

"Lo que no es de recibo es que todos los españoles estemos pendientes de lo que ocurre con un partido separatista liderado por un prófugo de la justicia", ha aseverado Millán, que ha dicho que en su partido no se creen este asunto en tanto "ya hemos presentado dos mociones de censura".

"Así que esto a lo único que responde es a una maniobra electoral, que será un problema que tengan en el seno de su partido, pero desde luego no responde al interés general de los españoles y no vamos a contribuir al relato mediático que se quiere crear de todo esto y que a Junts le viene muy bien por la necesidad que tienen de estar en el candelero", ha concluido la portavoz del Grupo de Vox en el Congreso.

Millán ha lamentado en su alocución en Granada previamente a que el PP "siga empeñado en llegar a acuerdos con el PSOE" y en "tenderle la mano" refiriéndose a la aprobación del techo de gasto para el presupuesto autonómico de Castilla y León logrado "con la abstención" de los socialistas, todo ello con un Gobierno central "sumido en la más putrefacta de las corrupciones".