Vox critica la "decadencia generalizada" de infraestructuras y servicios públicos en la provincia de Córdoba

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli, y el diputado nacional de Vox José Ramírez del Río. - VOX

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli, acompañada por el diputado nacional de Vox José Ramírez del Río, ha criticado este viernes la "situación de decadencia generalizada de las infraestructuras y de los servicios públicos en la provincia", todo ello como "consecuencia directa de la falta de inversión, de presupuestos reales y de una apuesta seria por parte de los distintos gobiernos".

Según ha indicado Vox en una nota, Badanelli ha advertido de que "cada año tenemos peores carreteras, peores centros sanitarios, peores comunicaciones y peores servicios públicos", una situación que, según ha señalado, "no es casual, sino el resultado de años de abandono, de promesas incumplidas y de una gestión irresponsable de los recursos públicos, por parte del bipartidismo, y la alternancia de gobiernos del PP y del PSOE durante años".

En este sentido, ha asegurado que "la corrupción mata, lo hemos visto. Lo hemos visto lamentablemente en demasiados casos y, de forma especialmente dramática, en Adamuz, donde la dejadez, la falta de inversión y la ausencia de control han tenido un coste irreparable en vidas humanas", ha afirmado la dirigente provincial de Vox.

Asimismo, Badanelli ha subrayado que "cuando se juega con el mantenimiento de las infraestructuras, cuando se recorta en seguridad y cuando se despilfarra el dinero público en lugar de invertirlo donde es necesario, las consecuencias son devastadoras". Así, ha lamentado que "los cordobeses no saben cuándo van a poder ir al médico, cuándo les van a dar una cita, cuándo van a poder acceder a una atención sanitaria digna, ni cuándo van a recibir servicios básicos en condiciones".

Sin embargo, "lejos de solucionar este problema, el Gobierno decide cargar aún más el sistema sin recursos, sin planificación y sin explicar cómo piensa sostenerlo", ha criticado la presidente de Vox en Córdoba.

Por su parte, el diputado nacional de Vox José Ramírez del Río ha afeado las "facilidades que están otorgando numerosos ayuntamientos, especialmente gobernados por el PP, para favorecer la inmigración ilegal". Al respecto ha añadido que "el anuncio de la regularización masiva de ilegales, es una decisión irresponsable que va a provocar el colapso definitivo de unos servicios públicos que ya están al límite".

Ramírez del Río ha señalado de forma expresa como los ayuntamientos gobernados por PP Y PSOE, "miran hacia otro lado y colaboran activamente con políticas que fomentan la inmigración ilegal, en lugar de proteger los recursos y los servicios de los españoles". "El PP y el PSOE han vuelto a ir de la mano en el Congreso apoyando la tramitación de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, a través de un Real Decreto pactado por el PSOE con Podemos", ha criticado el diputado nacional.

Según Ramírez del Río, "estas decisiones tienen consecuencias directas y muy graves en los municipios, porque son las administraciones que tienen que soportar la presión sobre la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y la seguridad, sin recibir recursos adicionales y sin ninguna planificación".

Por todo ello, desde Vox Córdoba han insistido en que "no se puede seguir exigiendo más a unos servicios públicos abandonados, mal gestionados y sin inversiones", y han reclamado presupuestos serios, inversiones reales, el fin del "despilfarro y una política firme contra la inmigración ilegal, porque la falta de control, la corrupción y la irresponsabilidad política terminan teniendo consecuencias dramáticas para los ciudadanos".