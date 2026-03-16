Vox critica la "mala gestión" del PP en Diputación de Córdoba, que deja "casi nueve millones sin ejecutar"

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha alertado del "desolador panorama que se ha puesto de manifiesto esta semana tras la celebración de los consejos del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)" para liquidar el presupuesto del pasado año, recalcando que "la mala gestión del PP" en la institución provincial deja "casi nueve millones de euros sin ejecutar".

Según ha explicado Saco en una nota, "los datos evidencian una grave incapacidad de gestión por parte del PP, que mientras presume de grandes anuncios y campañas de propaganda, deja sin ejecutar millones de euros que deberían destinarse a ayudar a los cordobeses". "El PP lleva tiempo instalado en la fanfarria y en los fuegos artificiales, pero cuando llega el momento de gestionar el dinero de todos los cordobeses, la realidad es muy distinta", ha señalado.

Así las cosas, el portavoz provincial de Vox ha señalado "varios ejemplos que reflejan esta situación", como es el caso del "programa 'Contratarte' de Iprodeco, destinado a conectar empresas con personas que buscan empleo", que "contaba con un presupuesto de 682.000 euros, de los que han quedado sin utilizar 243.000 euros".

Además, "en el caso de las actividades para la internacionalización del tejido productivo, dotadas con 1,6 millones de euros, se han dejado sin ejecutar 700.000 euros", ha lamentado. Igualmente, ha criticado el caso de 'Córdoba de Moda', "un programa con 200.000 euros de presupuesto del que han quedado sin gastar 160.000 euros, pese a la intensa campaña publicitaria que lo ha acompañado".

Por el contrario, Saco ha afeado que "sí se han disparado los gastos en propaganda y actos protocolarios, llegando a gastar casi 4.900 euros en publicidad cuando el presupuesto inicial era de apenas 500 euros, o 32.000 euros en actividades representativas cuando estaban presupuestados 5.200 euros". "Cuando se trata de fotos, vídeos y anuncios no solo no se recorta, sino que se gasta de más. Pero cuando se trata de ayudar a los cordobeses, el dinero se queda en los cajones", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha subrayado, además, que "la situación es aún más grave en programas sociales dirigidos a quienes más lo necesitan", pues "el programa provincial de empleo social, dotado con 2,5 millones de euros para contratar a personas en situación de exclusión o riesgo, ha dejado sin ejecutar 1,05 millones de euros".

Respecto al Programa de Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza Energética, "destinado a ayudar a familias a pagar suministros básicos como luz o gas, de 300.000 euros presupuestados han quedado sin utilizar 158.000 euros", ha asegurado Saco. Asimismo, ha proseguido, "en programas y estancias en residencias de mayores solo se ha gestionado la mitad del presupuesto previsto".

El portavoz de Vox ha criticado también que "de los 2,9 millones de euros previstos para urgencias sociales han quedado sin gastar 1,9 millones", y que "del total del presupuesto provincial se han dejado sin ejecutar más de 10,5 millones de euros".

"En total hablamos de 8,7 millones de euros que no han llegado a los más vulnerables, a los mayores, a los trabajadores o a las familias que lo necesitan", ha lamentado.

Para Rafael Saco, estos datos "demuestran que el discurso del Gobierno provincial sobre los presupuestos más sociales de la historia no se corresponde con la realidad", pues "no sirve de nada presumir de presupuestos sociales si luego el dinero no llega a quienes lo necesitan. El dinero de todos los cordobeses no puede quedarse en los cajones mientras hay familias que lo están pasando mal", ha señalado.

Para concluir, ha advertido que "este jueves el equipo de gobierno volverá a llevar a la Diputación unos presupuestos pactados con la izquierda", que, a su juicio, "volverán a caracterizarse por la falta de ambición y por una gestión tardía e ineficaz". Desde Vox temen que "volverán con unos presupuestos pactados con la izquierda que", además, "se ejecutarán tarde y mal".

Por ello, desde Vox han insistido en que seguirán "exigiendo menos propaganda y más gestión real, y que el dinero público se destine verdaderamente a ayudar a los ciudadanos, a los autónomos, a las empresas y a los mayores de la provincia".