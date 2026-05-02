Bendodo dice que el PP es "el partido del campo" y critica que el Gobierno "le niega el agua" a la provincia de Jaén

Elías Bendodo en Begíjar. - PP

BEGÍJAR (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, municipal y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido este sábado en Begíjar (Jaén) que "el PP es el partido del campo, de la agricultura, de la ganadería, y ha estado y estará siempre del lado de los agricultores y de los ganaderos" y ha añadido que "el Gobierno le niega el agua a esta provincia, y eso es un hecho".

En este sentido, ha recordado que de la atención y preocupación del Gobierno de Juanma Moreno por la agricultura y el olivar responde la I Estrategia andaluza del olivar, un plan dotado con 1.000 millones de euros, 52 medidas y once áreas de trabajo para reforzar la competitividad del sector.

Bendodo ha llamado la atención sobre que "mientras que Juanma Moreno ha hecho todo lo posible y más para ayudar a la agricultura, a la agroindustria, y muy especialmente al sector del olivar, el Gobierno de España no lo hace". Además, ha asegurado que "el problema es el mismo en Jaén y en otras provincias, porque no hay agricultura sin agua y no hay empleo sin agricultura y el Gobierno de Sánchez no hace las obras hidráulicas que son de su competencia".

Así, ha exigido al Gobierno de España que "acometa de una vez las canalizaciones de la presa de Siles, una infraestructura acabada en 2012 pero el Gobierno no asume sus competencias". "El Gobierno de Juanma Moreno ha tendido la mano pero no ha sido bien recibido, y lo mismo ocurre con la Balsa del Cadimo o la Cerrada de La Puerta", ha señalado Bendodo, que ha afirmado que "el Gobierno le niega el agua a esta provincia y eso es un hecho".

Por ello, ha indicado que "se está a tiempo de que nadie se arrepienta por no haber ido a votar a Juanma Moreno el 17 de mayo" y ha concluido asegurando que "el Gobierno andaluz está ayudando mucho a la provincia de Jaén, sin mirar colores políticos, porque Juanma Moreno gobierna para todos".

En ese sentido, la candidata del PP de Jaén, Catalina García ha aseverado que "Juanma Moreno le ofrece a esta tierra compromiso, trabajo y estabilidad", lo cual "ha demostrado con los agricultores y ganaderos y su apuesta por el agua".

Catalina García ha recordado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha obras por valor de 200 millones de euros o el Plan Parra con una inversión de 165.000 euros, además de "defender como ninguno una PAC justa para Jaén y sin embargo, el PSOE se la jugó a los jienenses en la última negociación cuando Andalucía perdió 500 millones de euros".

"Ese es el PSOE", ha afirmado la candidata, que ha aseverado que el PP "va a estar siempre trabajando con los agricultores y ganaderos para que todo el valor añadido de nuestro aceite se quede en la provincia se quede en Jaén". "Ese va a ser un trabajo conjunto de agricultores, productores, cooperativas, empresas y el gobierno de la Junta de Andalucía", ha concluido.

Finalmente, el presidente provincial del PP ha afirmado que en el programa electoral el agricultor y el ganadero están en el centro de las políticas, impulsando un mayor reconocimiento estratégico del agricultor y ganadero como "pilar de la soberanía alimentaria". "Defenderemos que este principio se incorpore en la legislación autonómica", ha añadido.

Igualmente, ha indicado que se apuesta por la promoción de una mayor incorporación de jóvenes al campo y por una mayor innovación, tecnificación y digitalización. En definitiva, "seguiremos siendo el partido del campo y del olivar, el partido de nuestros agricultores y el partido de nuestra economía rural", ha concluido.



