Vox Granada defiende el sentido común para "cambiar la forma de gobernar" y darle prioridad a los andaluces

La candidata de VOX por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, atendiendo a los medios. - VOX GRANADA

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, ha insistido este sábado en que "ha llegado la hora del sentido común" a Andalucía, defendiendo que ese sentido común es "cambiar la forma de gobernar para poner a los andaluces primero". "Es algo que todo el mundo entiende y con lo que todo el mundo está de acuerdo", ha manifestado.

Durante una intervención previa a su asistencia al Pregón del Día de la Cruz de Granada, Sánchez Agustino ha declarado que el sentido común "no es un frase hecha". "Sentido común es que la ayudas tienen que llegar primero a los andaluces; sentido común es que las viviendas públicas tienen que destinarse primero a las andaluces; y sentido común es que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no pueden seguir despilfarrando el dinero de todos mientras baten récord en recaudación", ha remarcado.

Por otro lado, la candidata de Vox ha criticado a la candidata por el PP en Granada, Rocío Díaz, por "vanagloriar" la política fiscal del presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno. "Lo que no explicó es por qué tenemos un gobierno que recauda más que nunca y unos servicios públicos cada vez más deteriorados", ha afeado.

Al respecto, Sánchez Agustino ha aseverado que el PP, en ocho años, "no ha cambiado nada, ha mantenido las mismas políticas y la misma gestión que el PSOE". "La respuesta es Prioridad nacional. Los andaluces y los granadinos primero en vivienda, en ayudas sociales y en servicios públicos", ha concluido.

