Fernández-Pacheco destaca la inversión del Gobierno andaluz de casi 24 millones en cultura y patrimonio en Almería

Fernandez-Pacheco atiende a los periodistas en la Feria del Vino de la localidad de Laujar de Andarax. - MARIAN LEÓN/EUROPA PRESS

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato del PP por la provincia al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la Feria del Vino en el municipio de Laujar de Andarax, en la Alpujarra almeriense, donde ha destacado las políticas desarrolladas por el Gobierno andaluz, especialmente en materia de cultura y patrimonio, donde ha cifrado en cerca de 24 millones de euros la inversión en la provincia durante los últimos siete años.

Entre los ejemplos destacados, ha señalado la actuación en el Castillo de Vélez Blanco, con una inversión de seis millones de euros, y la mejora de la Alcazaba de Almería, que supera los once millones, y ha subrayado que se trata de actuaciones que "antes para el PSOE no eran una prioridad", según ha indicado en una nota.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha subrayado que el PP sigue con su campaña "en positivo", centrado en explicar a los almerienses la gestión realizada y los proyectos de futuro para la provincia, y evitando "debates estériles planteados por la oposición".

Acompañado por la candidata María del Carmen Castillo, la coordinadora adjunta de la campaña, Almudena Morales, la eurodiputada del PP Carmen Crespo, vicesecretarios, diputados y senadores, Fernández-Pacheco ha defendido que el PP es "la única opción política centrada al cien por cien en Andalucía, frente a otras formaciones como PSOE y Vox cuyas campañas se dirigen desde Madrid".

Tras destacar la inversión del Gobierno andaluz durante los últimos años, en materia sanitaria Ramón Fernández-Pacheco ha criticado la gestión anterior del PSOE, señalando directamente a María Jesús Montero, que "será recordada por ocultar a medio millón de andaluces en listas de espera, recortar 1.500 millones de euros en el presupuesto sanitario y prescindir de 7.773 profesionales", además de situar a Andalucía, según ha indicado, "a la cola en inversión sanitaria por habitante".

Así, ha añadido que "frente a esa etapa la situación actual es bien distinta", destacando que las listas de espera "se gestionan ahora con transparencia", así como que "el presupuesto sanitario se ha duplicado respecto a la etapa socialista, el sistema cuenta con 30.000 profesionales más y la inversión por habitante se sitúa por encima de la media nacional".

Por ello, Fernández-Pacheco ha afirmado que el próximo 17 de mayo "los andaluces deberán elegir entre la vía andaluza de la transparencia, el diálogo y la inversión que representa Juanma Moreno, o el abandono del pasado", por lo que ha apelado al voto para el PP como "garantía de futuro para Almería".

Por su parte, la coordinadora adjunta de campaña, Almudena Morales, ha puesto en valor el impacto de las políticas del Gobierno andaluz en los pequeños municipios, destacando avances en cultura, como el apoyo a bandas de música y festivales, así como la apuesta por el sector audiovisual en la provincia.

Morales también ha resaltado mejoras en materia sanitaria en su municipio con la incorporación de nuevos equipamientos y la renovación de infraestructuras en atención primaria, y ha subrayado la importancia de que las inversiones lleguen al ámbito rural para combatir la despoblación. Asimismo, ha destacado actuaciones en el entorno natural, con inversiones en espacios protegidos y ha concluido asegurando que "el cambio ha sentado bien a los municipios pequeños" y que, "con Juanma Moreno, Almería seguirá avanzando".