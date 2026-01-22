Vox denuncia "incompetencia criminal" del Gobierno, al que pide "responsabilidades políticas" por el accidente en Adamuz

Manuel Gavira, este jueves - VOX

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este jueves que el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) no puede atribuirse a la "mala suerte ni a una fatalidad inevitable", sino a una grave "incompetencia criminal derivada del abandono del sistema ferroviario" nacional por parte del Gobierno central.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira ha señalado que ya existen varias certezas incuestionables: "La primera de ellas es el maltrato sistemático al sistema ferroviario español", consecuencia directa de la gestión del Gobierno de España.

Según ha indicado, han pasado ya tres días del accidente y "el propio Gobierno ha comenzado a reconocer de manera indirecta lo ocurrido". "Es el momento de asumir responsabilidades políticas", ha afirmado Gavira, quien ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "destruir todo aquello que gestiona".

Asimismo, Vox ha anunciado este jueves la presentación de una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) por los hechos ocurridos en relación con el accidente ferroviario de Adamuz, en la que atribuye al actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la expresidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, un delito de "homicidio imprudente por imprudencia grave". Ha pedido además que declaren en el juzgado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, y el exministro de Fomento José Luis Ábalos.

Manuel Gavira ha reiterado su compromiso de "depurar responsabilidades por todas las vías necesarias y echar a este Gobierno corrupto y criminal a través de las urnas y los tribunales".