Vox denuncia la pasividad de la Junta ante la lengua azul y exige ayudas "urgentes" para los ganaderos cordobeses

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli, y el diputado autonómico Alejandro Hernández en la rueda de prensa. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli, y el diputado autonómico Alejandro Hernández han comparecido este miércoles en rueda de prensa para alertar de la "dramática situación" que atraviesan los ganaderos de la provincia a causa de la lengua azul, denunciando la "pasividad" del Gobierno de Juanma Moreno y reclamando ayudas "urgentes y medidas eficaces".

Badanelli ha subrayado que "en las últimas semanas hemos visitado explotaciones ganaderas para comprobar de primera mano el alcance de esta tragedia que golpea con especial intensidad a Córdoba". En este sentido, ha anunciado que Vox presentará mociones en todas las diputaciones andaluzas y en aquellos ayuntamientos con explotaciones afectadas para que las administraciones "dejen de dar la espalda al campo".

Al hilo de lo anterior, ha manifestado que desde el partido se ponen a disposición de los ganaderos, pero "también exigimos a las administraciones que, para variar, estén a la altura". "Son muy rápidos para poner normas, prohibiciones y cobrar impuestos, pero cuando se trata de ayudar en una situación dramática, siempre llegan tarde o no llegan", ha criticado Badanelli.

Por su parte, Hernández ha recordado que la gestión del Gobierno andaluz durante la crisis del año pasado fue "caótica e ineficaz", con "retrasos de más de 20 días en las inspecciones veterinarias, carencias de vacunas, ausencia de protocolos claros de comunicación y retrasos en la recogida de animales muertos".

LA JUNTA "NO APRENDE DEL PASADO"

El diputado autonómico ha advertido de que "estamos en septiembre de 2025 y todavía no se han abonado las ayudas comprometidas en 2024". "El Gobierno de Moreno no ha aprendido nada de los errores del pasado y los ganaderos se sienten totalmente desamparados", ha lamentado.

En este contexto, ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Vox se ha registrado una nueva Proposición No de Ley en la que se reclama que se paguen de "inmediato" las ayudas prometidas el año pasado, además de que se establezca un recensado del ganado que evite que los ganaderos pierdan derechos de la Política Agraria Común (PAC) en 2025.

Hernández ha añadido que Vox ha exigido al Gobierno andaluz que articule una nueva línea de ayudas específicas para paliar los efectos de la lengua azul y que las vacunas, así como los productos fitosanitarios y desinfectantes necesarios, se suministren de manera gratuita a los afectados.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de que las Oficinas Comarcales Agrarias faciliten repelentes e insecticidas eficaces contra el mosquito transmisor de la enfermedad. Asimismo, ha pedido que el fondo de contingencia pase de los 16 millones actuales a un mínimo de 140 millones de euros.

En este contexto, ha subrayado que "queremos afrontar con garantías una crisis que está llevando al límite al sector ganadero andaluz". Asimismo, ha recalcado que "desde Vox estaremos en la primera línea de defensa, junto a los ganaderos y agricultores", al tiempo que ha advertido que "no vamos a permitir que el campo andaluz siga pagando las consecuencias de la inacción política".