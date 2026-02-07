Vox denuncia que el PSOE "impidió el debate en Pleno de una moción contra la okupación ilegal en La Carlota (Córdoba)"

Jacobo Ortiz, de Vox en La Carlota, en el centro en la imagen - VOX

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de La Carlota, Jacobo Ortiz, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno socialista en este municipio de Córdoba "impidió la presentación y el debate en Pleno de una moción contra la inquiokupación y la okupación ilegal de viviendas, pese a haber dispuesto de más de diez días para su estudio y análisis".

Ortiz ha explicado que la moción de Vox fue remitida al PSOE el pasado 15 de enero, "con tiempo más que suficiente para su valoración jurídica, para plantear objeciones razonadas o incluso para negociar enmiendas".

Sin embargo, según ha detallado en nota de prensa, "no fue hasta el mismo día del Pleno, el 26 de enero a las 12,20 horas, cuando el Grupo Municipal Vox recibió una enmienda socialista acompañada de la exigencia" de confirmación "lo antes posible", a escasas horas de la sesión plenaria.

"Pretender que una propuesta de modificación de este calado se analice y responda en cuestión de minutos no es una negociación seria ni de buena fe, sino una actuación precipitada, oportunista y carente del más mínimo rigor institucional", ha señalado el portavoz de Vox.

Desde Vox consideran especialmente grave que el PSOE haya justificado el rechazo de la moción, ha mantenido Ortiz, "alegando una supuesta ilegalidad, falta de rigor jurídico o desconocimiento normativo, sin haber aportado en ningún momento informe técnico o jurídico alguno que respalde esas acusaciones durante los días en los que la moción estuvo en su poder".

Para Ortiz, "si realmente existían dudas legales, lo responsable habría sido plantearlas con antelación y permitir su corrección, no utilizarlas como excusa de última hora para bloquear el debate". La moción presentada por Vox planteaba medidas concretas para combatir la inquiokupación y la ocupación ilegal en La Carlota, un fenómeno que, según advierte el grupo municipal, ya está generando preocupación vecinal, conflictos de convivencia e indefensión entre pequeños propietarios.

Entre las propuestas figuraban la condena institucional de estas prácticas, la creación de un servicio municipal de asesoramiento a afectados, un registro de denuncias, campañas informativas, beneficios fiscales para propietarios perjudicados y el refuerzo de la colaboración con Policía Local y Guardia Civil.

"Lo ocurrido en este Pleno demuestra que al PSOE no le interesa debatir soluciones reales para proteger a los vecinos y a los propietarios de La Carlota", ha afirmado Ortiz, quien ha concluido asegurando que "Vox seguirá defendiendo sin complejos el derecho a la propiedad privada y denunciando cualquier intento de silenciar iniciativas incómodas para el gobierno municipal".