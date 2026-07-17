Vox dice que el acuerdo de Gobierno en Andalucía traerá "más empleo y oportunidades y menos impuestos" a Córdoba

La diputada autonómica y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Paula Badanelli, en rueda de prensa. - VOX

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Paula Badanelli, ha asegurado este viernes que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre Vox y el PP "marca un antes y un después para Andalucía" y supondrá importantes avances para la provincia de Córdoba, donde habrá "más empleo, menos impuestos y más oportunidades".

Según ha informado Vox en una nota, Badanelli ha resaltado que "con este acuerdo gana Andalucía, pero también gana Córdoba", pues "gracias a Vox, lo que antes eran propuestas hoy son compromisos de Gobierno y muy pronto serán una realidad para los andaluces".

La portavoz adjunta ha explicado que la entrada de Vox en el Gobierno andaluz permitirá desarrollar políticas que generarán "más prosperidad, más empleo y mejoras que se notarán en los barrios y en la vida cotidiana de los cordobeses", insistiendo en que "Vox ha venido a trabajar por la gente corriente y a resolver los problemas reales de Andalucía".

Entre las medidas con mayor repercusión para Córdoba, Badanelli ha destacado la "bajada de impuestos, una de las señas de identidad de Vox". "Los impuestos no bajan porque caigan del cielo; bajan porque hay partidos como Vox que los ponen encima de la mesa y condicionan los acuerdos para que el dinero esté en los bolsillos de los cordobeses y no en las arcas de la Administración", ha señalado. Asimismo, ha recalcado que Vox ya fue "decisivo para frenar subidas fiscales en Córdoba y ha asegurado que ahora también lo será en el Gobierno andaluz".

La diputada autonómica también ha puesto el foco en el campo cordobés, destacando "el compromiso del acuerdo para proteger el suelo agrícola frente a la instalación de macroplantas fotovoltaicas". "Cada vez que se arranca un olivo se pierde una parte de nuestra tierra, de nuestra economía y de nuestra identidad", motivo por el que no van permitir "que el campo cordobés siga sacrificándose mientras nuestros pueblos pierden oportunidades".

Otro de los asuntos que ha resaltado ha sido la mejora de las infraestructuras eléctricas, recordando los problemas de suministro que sufren municipios como Lucena y que frenan el desarrollo económico de la provincia. "Córdoba necesita una red eléctrica moderna que permita atraer inversiones, construir viviendas y generar empleo. Esa reivindicación histórica de Vox también forma parte de este acuerdo", ha señalado.

Badanelli ha destacado, igualmente, las medidas para reforzar la sanidad, mejorar la educación, facilitar el acceso a la vivienda y aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. "No queremos que ningún joven cordobés, ninguna familia o ningún trabajador vea cómo otros pasan por delante después de toda una vida contribuyendo al bienestar de nuestra tierra. Ese principio de justicia también llegará a Andalucía gracias a Vox", ha concluido.

"Cuando cambian las políticas, cambian las cosas. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir en Andalucía y en Córdoba gracias a este acuerdo de Gobierno", ha apostillado Paula Badanelli.