Vox hará en elecciones andaluzas las mismas propuestas que en Extremadura y Aragón: Son las "preocupaciones" ciudadanas

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado que en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año, trasladarán las mismas propuestas y medidas que han hecho para los comicios en Extremadura y Aragón porque están centradas en las "preocupaciones" de los ciudadanos.

En rueda de prensa este miércoles, Gavira ha expuesto que los mensajes y propuestas que Vox ha trasladado ante las recientes elecciones en esas dos comunidades serán las que se trasladarán a los ciudadanos de cara a las elecciones andaluzas, la defensa del campo, la vivienda, servicios públicos, seguridad e inmigración.

"Esos son nuestros planteamientos y los que pondremos encima de la mesa cuando lleguen las elecciones", ha señalado Gavira, quien ha indicado que esas son las "principales preocupaciones" de los ciudadanos, que si creen que es posible buscar soluciones, "votarán a Vox".

A la pregunta de si Vox reclamaría entrar en el Gobierno andaluz si se diera en esta comunidad un escenario similar al de Extremadura y Aragón, es decir, un PP ganador de las elecciones, pero sin mayoría absoluta, ha indicado que, sin que se abran "la urnas", no va a anticipar "ningún escenario".

Ha defendido los planteamientos de su partido en ambas comunidades, porque los aragoneses y extremeños han dicho en las elecciones "que quieren mucho más de las políticas de Vox". Ha recalcado que el partido defenderá sus votos y que esperan que el PP entienda "el mensaje" en Extremadura y Aragón.

Ha señalado que Vox no tiene ninguna intención de renunciar a sus políticas y si el PP las acepta, se llegará a "acuerdos".

Manuel Gavira ha insistido en que ya se verá lo que pasa en Andalucía cuando se celebren las elecciones: "Yo no voy a anticipar ningún tipo de escenario, lo que nosotros decimos a los andaluces en estas próximas elecciones es que hay otra forma de hacer política que cubra todas las necesidades de los andaluces".