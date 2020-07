Vox impidió un Pleno extraordinario en el Parlamento para "negociar" con la Junta el Plan Aire, cuya formulación rechaza

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha explicado este viernes que su formación se ha opuesto a la celebración de un Pleno extraordinario en el Parlamento la próxima semana, donde se preveía el debate de dos decretos de la Junta, porque rechazan el Plan Aire que recoge uno de ellos y su intención es poder "negociar" su formulación con el PP-A y Cs antes de someterlo a votación.

Así se ha pronunciado Hernández en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que este jueves la Junta de Portavoces del Parlamento haya rechazado con los votos de PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox la celebración un Pleno extraordinario el próximo martes, 7 de julio, en cuya propuesta de orden del día figuraba como punto único los debates de convalidación o derogación de dos decretos leyes aprobados por el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

"Hay determinados puntos en esos decretos que queremos negociar, ya lo anunciamos, que no podíamos asumirlo, y de aquí al martes era imposible cerrar ningún acuerdo", ha indicado el dirigente del partido de Santiago Abascal, que preguntado por si las últimas críticas que ha expresado Vox al Ejecutivo de Moreno puede suponer que retire su apoyo externo ha dicho que no cree que lleguen las cosas a eso.

Ha argumentado que el rechazo de Vox en la Junta de Portavoces persigue "tener más tiempo para hablar de determinadas cuestiones, sobre todo del Plan Aire, que ya hemos dicho en muchas ocasiones que no estamos de acuerdo en su formulación actual".

"La idea es tener más tiempo para poder hablar de algo, para no votar no a un decreto que, como viene siendo habitual y denunciamos, son decretos en los que vienen medidas de materias transversales y estamos en unas cosas de acuerdo y otras no", ha abundado Hernández, quien ha apuntado también que este tipo de situaciones "son cuestiones normales en el devenir político".