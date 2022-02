Vox inicia la campaña 'Salud no responde' ante el "problema" en la sanidad y no descarta participacion en movilizaciones

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de la campaña 'Salud no responde' para denunciar en toda Andalucía los "problemas" que presenta actualmente la atención sanitaria y no ha descartado su participación en movilizaciones convocadas por profesionales sanitarios, aunque es un asunto que no está cerrado en este momento y que se está abordando en conversaciones con los sindicatos del sector sanitario.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, quien ha indicado que el lema de la campaña 'Salud no responde' está "en la calle" porque es algo que a diario están denunciando los ciudadanos, y ha mostrado su apoyo a los profesionales sanitarios que han decidido salir a la calle para denunciar la situación de la sanidad pública.

Ha augurado que el Gobierno andaluz hablará de "complot, de pinza" o tratará de responsabilizar a alguien de lo que sucede, pero la realidad es que los ciudadanos están denunciando a diario los problemas para ser atendidos en la sanidad pública porque tanto el actual Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) como los anteriores del PSOE-A han sido "incapaces" de resolver los problemas de la sanidad y, en especial, de la atención primaria.

"Los populares ha demostrado que son iguales de incapaces que los socialistas", según ha dicho Gavira, quien ha indicado que las "mareas" blancas (protestas de profesionales sanitarios) surgieron con el anterior gobierno del PSOE-A por la "defiende gestión" sanitaria de los socialistas y ahora el Gobierno del PP-A y Cs también ha demostrado que es "incapaz" de resolver los problemas.

"La sanidad está hecho un guiñapo", según ha sentenciado el portavoz de Vox, quien ha indicado que los "parches", como el nuevo Plan de refuerzo de la atención primeria puesto en marcha por el actual Ejecutivo andaluz, no van a resolver los problemas, sino que se requiere un radical cambio en el modelo de gestión sanitaria.

Ha recalcado que Vox se une a las "justas reivindicaciones" de los profesionales sanitarios y, por ello, ha puesto en marcha una campaña para denunciar la realidad de la atención sanitaria en esta comunidad: "Precariedad laboral, colas de ciudadanos, listas, de espera, cierre de centros de salud, fugas de profesionales o colapso en los quirófanos".

Al mismo tiempo, Gavira ha explicado que ofrecerán a los ciudadanos las medidas que Vox tiene en materia sanitaria y que aplicaría si llega al Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas de este año: Centros de salud abiertos todos los días del año; reducción de gasto superfluo, o contratos estables para los profesionales sanitarios y equiparación salarial con el resto de España.

"Andalucía necesita una gestión totalmente opuesta a las realizadas por PP y PSOE y los parches no van a solucionar el problema de la atención sanitaria", ha recalcado.

Ha insistido en que aquí no hay ningún "complot" político ni "pinza", como "quiere hacer ver" el Gobierno andaluz, sino la realidad de que hay importantes problemas en la sanidad, que se encuentra "precarizada", y unas reivindicaciones "justas" de los profesionales sanitarios.

Respecto a si Vox tiene intención de participar en las manifestaciones que se van a desarrollar en estos días por parte de profesionales sanitarios, ha indicado que han mantenido "innumerables encuentros" con los sindicatos, pero la presencia del partido en esas protestas "todavía no está cerrada" y se está aún hablando.

"No nos gusta politizar el tema de la atención sanitaria", ha dicho Gavira sobre la presencia de la formación en las manifestaciones.