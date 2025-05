Vox insta a la Junta a que deje "de despreciar" y garantice una "financiación justa" a las escuelas infantiles andaluzas

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox y portavoz de esta formación en la Comisión de Educación, Antonio Sevilla, ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz del PP-A que "deje de despreciar" a las escuelas infantiles de la región y les "garantice una financiación justa" que les dé "estabilidad".

Así lo ha trasladado el representante de Vox en un comunicado en el que ha criticado que el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno "presume de gratuidad" en la educación infantil, cuando "la realidad es que estos centros están asfixiados", y ha advertido de que "sin financiación justa no hay plazas, no hay empleo y no hay libertad educativa".

El parlamentario de Vox, que ha realizado estas declaraciones tras una reunión mantenida con representantes de las escuelas infantiles de Andalucía a los que "el Gobierno del Partido Popular se niega a recibir", ha denunciado cómo la Junta "no les ha actualizado el precio por plaza desde 2020, les obligan a trabajar con tarifas que no cubren ni los costes básicos, y ni siquiera les pagan en agosto, aunque estas escuelas sí tienen que asumir todos los gastos", ha apostillado.

"Estos centros educativos que cuidan a nuestros niños de cero a tres años están al borde del cierre", ha avisado Antonio Sevilla, que ha defendido que "las escuelas infantiles son centros esenciales para miles de familias andaluzas", y "para muchos andaluces son la única forma real que tiene de poder conciliar vida laboral y familiar", según ha concluido.