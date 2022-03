Vox insta a Moreno a atajar el "enchufismo" socialista en el SAE y él apela a cumplir la "garantista" legalidad vigente

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a atajar la "gangrena del enchufismo socialista" en la Administración autonómica, y concretamente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que el jefe del Ejecutivo le ha replicado que tiene que respetar la "legislación vigente", que es "tremendamente garantista en el ámbito laboral".

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el portavoz de Vox ha preguntado a Moreno por los planes del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) en relación al personal adscrito al SAE, es decir, a "los enchufados por la Faffe" --la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo--, según ha apostillado.

Gavira ha emplazado a Moreno a que piense en los andaluces que ahora se estarán preparando unas oposiciones para "formar parte de la administración andaluza" y que en los últimos meses "ven cómo su esfuerzo tal vez no sirva para nada ante el enchufismo de los anteriores gobiernos socialistas", y que "leen con preocupación las noticias que se van conociendo de los planes de su gobierno al respecto".

Así, el portavoz de Vox ha aludido a informaciones en las que se muestra la "voluntad de blanquear a todos los enchufados socialistas" por parte del actual Gobierno de la Junta, según ha criticado Gavira, que ha cuestionado a Moreno sobre "los planes de su gobierno en relación a esos empleados que no son funcionarios, y que se saltaron la ley para entrar en la administración andaluza".

Ha advertido de que, de ser verdad dichas informaciones, desde la Junta dejarían "que los socialistas se salgan con la suya" y que "aquello que hicieron quede impune", y, si se consuma la "legalización" de esos "enchufados", el Gobierno andaluz evidenciaría que "no existe la ley que combata el fraude que se cometió y que la administración andaluza ha tirado la toalla y ha bajado los brazos".

"Se lanzaría el mensaje de que no existe la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad" para acceder a la Administración autonómica, ha continuado el portavoz parlamentario de Vox, que ha advertido al presidente de la Junta de que no puede "tomar esta decisión al final de la legislatura", así como ha defendido que "no hay ninguna obligación legal de hacer lo que ustedes quieren hacer", ya que "los juzgados y tribunales de Andalucía ya se han manifestado con total claridad al respecto en relación a este personal que no es fijo, no lo es".

Tras cuestionar si es que el Gobierno de Moreno quiere "mantener el personal procedente de la Faffe" y "seguir con los enchufados socialistas en la administración que pagan todos los andaluces", el portavoz de Vox ha preguntado a Moreno si de esta cuestión es de la que "quiere hablar" con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Asimismo, Gavira ha recriminado al Gobierno andaluz pretender "una movilidad, unas nuevas funciones y unas promociones que son inadmisibles", ya que "en esta cuestión no caben los acuerdos, para estar dentro hay que cumplir las normas, lo que dice la ley" y, por tanto, "la gangrena del enchufismo hay que cortarla de raíz".

Gavira ha concluido defendiendo que "los andaluces saben que pueden contar con Vox para solucionar este problema" del enchufismo, y ha "tendido la mano" a Moreno y a su gobierno para ponerse a ello, si bien ha expresado su preocupación por las "ínfulas socialistas" del presidente, a quien ha advertido de que con el socialismo "quien pierde es Andalucía".

MORENO DEFIENDE LA "TRANSPARENCIA" PARA ACCEDER A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Moreno ha replicado al portavoz de Vox que él no es socialista, y que su gobierno tiene como "objetivo fundamental" introducir "un elemento de máxima transparencia en el acceso a la función pública", de forma que ésta se haga "por mérito y capacidad".

Ha subrayado que el actual Gobierno de PP-A y Cs ha venido trabajando desde el inicio de la legislatura por "mejorar" el SAE, que "era un agujero negro" debido a la "gestión caótica en los tiempos socialistas", y donde "hubo una clara utilización partidista que perjudicaba a trabajadores y empleados", según ha abundado Moreno, que ha resaltado que, por ello, el equipo de la Consejería de Empleo que dirige Rocío Blanco tuvo que "casi empezar de cero" para realizar una "profunda renovación" de las funciones del SAE que "afecta a sus políticas y personal".

Al respecto, ha explicado que se ha elaborado "el plan de ordenación de los recursos humanos" del SAE que se está desarrollando en la actualidad, y ha subrayado que la integración en dicha agencia "del personal procedente de otros organismos se hizo en 2011 a través de la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía".

Moreno ha advertido de la "gran complejidad administrativa" que se da en el SAE, donde "existen hasta 14 convenios distintos que regulan condiciones laborales muy diferentes entre sí", lo que "ha conllevado un gran número de problemas que han acabado en los tribunales".

El presidente ha defendido que la Junta ha decidido "actuar y dotar de funciones definidas a trabajadores que se integraron en el SAE para que desarrollen trabajos de encuadramiento, orientación e intermediación dentro de las tareas propias de un servicio público de empleo", y, además, está "trabajando en un proceso de estabilización en las plazas para reducir la temporalidad en el organismo, tal como nos marca la legislación vigente"; en concreto, la Ley 20/2021, y "siempre con la garantía de cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, accediendo a plaza laboral, y nunca de funcionario", ha añadido Moreno.

El presidente ha esgrimido que su gobierno quiere "solucionar un problema complejísimo, que lleva prácticamente enquistado más de una década por la pésima y catastrófica gestión" de la anterior administración socialista, pero que tiene que "resolver con la legislación vigente, que es tremendamente garantista en el ámbito laboral".

Además, Moreno ha remarcado al portavoz de Vox que fue el PP-A el que "fue a los tribunales, se personó y estuvo poniendo recursos propios durante años para que se aclararan las circunstancias" de la integración de trabajadores en el SAE.

SÓLO 84 INVESTIGADOS ENTRE 1.071 TRABAJADORES DE LA FAFFE

"Entiendo que es muy fácil hacer eslóganes o mítines, pero cuando se gobierna, y ustedes lo van a comprobar en Castilla y León, las cosas no funcionan así, sino que hay que regirse por la legalidad vigente", ha advertido Moreno al portavoz de Vox, a quien ha trasladado además que, "de los 1.071 trabajadores de la Faffe, sólo 84 están investigados".

Además, ha subrayado que "en el SAE hay sentencia firme de despido nulo que condena a la readmisión de los trabajadores", y que "sólo la readmisión de trabajadores de unidades territoriales de empleo y otros colectivos que acudieron a los tribunales ha costado al Gobierno andaluz unos 80 millones de euros, y se tuvieron que readmitir 600 trabajadores entre los años 2015 y 2018".

"Por tanto, hay un derecho laboral que debemos respetar, y que si no respetamos le cuesta el dinero a los contribuyentes", ha razonado Moreno, que ha defendido que "no puede ni debe despedir a trabajadores que van a ser readmitidos por sentencia judicial", por lo que ha pedido a Gavira que "sea riguroso", y le ha preguntado si "pretende echar" a unos empleados, "pagarles costosas indemnizaciones que la administración no puede asumir, para después readmitirlos por sentencia, y encima tener que pagar costas" judiciales.

Finalmente, el presidente ha concluido afirmando que su gobierno va a "dedicar todas nuestras energías en convertir el SAE un verdadero servicio público de empleo útil, eficaz, transparente, que sea motor y articulador de generación de empleo".