Vox lamenta la "falta de las infraestructuras necesarias para evitar las inundaciones" en la provincia de Jaén

Archivo - El parlamentario andaluz de Vox Benito Morillo/Archivo - VOX - Archivo

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Benito Morillo, ha lamentado "la falta de infraestructuras necesarias para evitar las inundaciones" en la provincia de Jaén, algo que, según esta formación, se está poniendo de manifiesto con la cadena de temporales que se viene arrastrando.

"Llevamos años reclamando la limpieza de los cauces, el mantenimiento de las presas y la interconexión de las cuencas. Y todas las veces PP y PSOE votan en contra", ha dicho el parlamentario jiennense en declaraciones a los medios.

Morillo ha defendido que "la única solución para no poner en riesgo a la población y para evitar restricciones de agua en verano son las infraestructuras, el mantenimiento y la limpieza" y "hasta que PP y PSOE no lo entiendan, seguiremos perdiendo campos y hogares, y poniendo en riesgo la vida de las personas".

Ha añadido que el temporal "está causando estragos en Jaén" con "evacuaciones, inundaciones, cosechas perdidas, casas y objetos personales destruidos". Por eso, según Morillo, la respuesta del Gobierno andaluz "no puede limitarse a meter a la gente en casa y activar las alertas en los móviles" porque "hay que hacer infraestructuras ya".

Finalmente, el parlamentario de Vox ha señalado que "en estos momentos la provincia sigue en alerta roja, por el nivel de los ríos, o amarilla por el viento", al tiempo que ha denunciado que "los jiennenses no pueden seguir pagando las consecuencias de unos pactos entre PP y PSOE en Europa que se traducen en políticas como el Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza" y que "van en contra del sentido común al no almacenar y canalizar el agua".