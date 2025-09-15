Vox, sobre la lengua azul: "Moreno no actúa porque no se le están muriendo las ovejas en la puerta de su casa"

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este lunes, tras visitar dos explotaciones ganaderas afectadas por la lengua azul en Pozoblanco (Córdoba), que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no actúa" para atajar este problema porque "no se le están muriendo las ovejas en la puerta de su casa".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gavira ha manifestado que "solo Vox se ha preocupado de llevar al Parlamento de Andalucía este drama que están sufriendo los ganaderos con la enfermedad de la lengua azul".

Ha indicado que Gobierno andaluz "solo se mueve cuando Vox es quien cuestiona su actuación".

Ha recordado que el año pasado, Vox "presentó en el Parlamento iniciativas" sobre la lengua azul, como dos enmiendas a los presupuestos de 2025, para se "estudiase lo que estaba pasando con las vacunas relacionadas con esta enfermedad" y "que se concediesen ayudas" y que fueron rechazadas por el PP-A.

Gavira ha criticado que las ayudas a las que se comprometió la Junta "no llegaron y se anunciaron a comienzos de 2025" aunque "a fecha de hoy todavía no se hayan cobrado".

Ha señalado que los ganaderos afectados de provincias de Andalucía han trasladado a Vox que "los problemas siguen igual", es decir, que "no había existido una prevención previa, que la vacunación no era obligatoria, sino voluntaria", y que "el coste de esas vacunas lo iban a tener que soportar los propios ganaderos afectados".

El portavoz de Vox ha señalado que las vacunas "no estaban dando resultado" y ha criticado "la consabida discusión entre administraciones, entre el Gobierno andaluz y el Gobierno central".

"Si al PP le interesase lo más mínimo el sector primario, lo primero que tendría que hacer es abandonar todas las políticas verdes que vienen de Bruselas, abandonar ese pacto verde", ha afirmado Gavira, quien ha demandado "más ayuda a los agricultores y a los ganaderos, en vez de menos, que es lo que está sucediendo con la PAC".

Ha insistido en que la Junta y el PP-A "no se preocupan de los problemas que tienen ni los ganaderos ni los agricultores, el sector primario de Andalucía en definitiva", y ha reiterado "el compromiso de Vox con los trabajadores del campo andaluz. "Vamos a seguir erre que erre presentando iniciativas en el Parlamento de Andalucía, denunciando las preocupaciones y los lamentos que tienen los agricultores y los ganaderos", ha señalado.