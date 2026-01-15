Vox llevará una iniciativa al Parlamento andaluz para reclamar "justicia e igualdad" entre españoles en financiación

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (Fotografía de archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves la presentación de una proposición no de ley para exigir "justicia e igualdad" entre todos los españoles en materia de financiación autonómica.

En un comunicado, Manuel Gavira ha expresado el "completo rechazo" de su formación a la reforma de la financiación autonómica planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que supone "una fractura en la igualdad entre autonomías".

"Ya está bien de anteponer los intereses del PP y del PSOE a los intereses de las familias y los trabajadores", ha declarado el portavoz andaluz de Vox.

"Cuando no tenemos a Juanma Moreno (presidente de la Junta) queriendo sentarse con Junts, tenemos a la señora (María Jesús) Montero (ministra de Hacienda) sentada con ERC", ha subrayado Gavira, apuntando que PSOE y PP "recurren a los partidos separatistas para mantenerse en el poder".

Ha señalado que Vox no quiere "ni el modelo actual que el PP no ha querido modificar, ni el modelo que pretende imponer Montero, hecho a la carta por (Oriol) Junqueras (presidente de ERC)".

Manuel Gavira ha dejado claro que Vox no participará en la "guerra absurda del 'y tú más'" entre PP y PSOE y ha insistido en que el problema "es estructural", por cuanto el modelo actual de autonomías "crea desigualdades y no funciona".

Como alternativa, el portavoz de Vox Andalucía ha propuesto "acabar con el gasto político inútil y con los privilegios concedidos por PP y PSOE al País Vasco y Navarra, para priorizar en las familias y en quienes más lo necesitan".

Asimismo, ha asegurado que cuando Vox tenga "responsabilidad de gobierno", lo conseguirán "bajando impuestos y garantizando que andaluces y españoles tengamos por fin igualdad, prosperidad y futuro, se viva donde se viva".